Россия и Китай планируют координировать действия по изучению Луны

Луна на фоне президентского штандарта на куполе сенатского дворца в Московском Кремле

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Китай планируют координировать свои действия по исследованию Луны с помощью национальных космических аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7", говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"(...) принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и Минюстом России, о проведении переговоров о заключении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Китайской национальной космической администрацией (Китайская народная республика) о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", - говорится в документе.

В январе 2019 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный заявил РИА Новости, что Россия и Китай осуждают возможность использования российского лунного орбитального аппарата "Луна-26" в качестве ретранслятора для китайских лунных посадочных станций.

Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа.