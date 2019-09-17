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РИА Новости

Россия и Китай планируют координировать действия по изучению Луны

14:08 17.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЛуна на фоне президентского штандарта на куполе сенатского дворца в Московском Кремле
Луна на фоне президентского штандарта на куполе сенатского дворца в Московском Кремле
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Китай планируют координировать свои действия по исследованию Луны с помощью национальных космических аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7", говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
"(...) принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и Минюстом России, о проведении переговоров о заключении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Китайской национальной космической администрацией (Китайская народная республика) о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", - говорится в документе.
В январе 2019 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный заявил РИА Новости, что Россия и Китай осуждают возможность использования российского лунного орбитального аппарата "Луна-26" в качестве ретранслятора для китайских лунных посадочных станций.
Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
14 сентября, 01:02РИА Новости
"Роскосмос" продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2024 году к Луне планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26". Станция будет вести радиолокационный обзор естественного спутника Земли и сможет получить данные о свойствах слоя, которые помогут определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров.
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