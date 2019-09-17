В Мосгордуме началась церемония принесения присяги депутатами нового созыва

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Торжественная церемония принесения присяги депутатами Мосгордумы седьмого созыва началась в столичном парламентском центре, передает корреспондент РИА Новости.
Заиграла торжественная музыка, и почетный караул внес флаги России и Москвы, после чего их установили в центре зала.
При вступлении в должность 45 избранных депутатов седьмого созыва произнесут по очереди текст присяги, пообещав соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избрано 45 депутатов.
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