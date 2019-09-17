В Мосгордуме началась церемония принесения присяги депутатами нового созыва

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Торжественная церемония принесения присяги депутатами Мосгордумы седьмого созыва началась в столичном парламентском центре, передает корреспондент РИА Новости.

Заиграла торжественная музыка, и почетный караул внес флаги России и Москвы, после чего их установили в центре зала.

При вступлении в должность 45 избранных депутатов седьмого созыва произнесут по очереди текст присяги, пообещав соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.