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РИА Новости
Ленинградская область

Сельхозпредприятия Ленобласти перевыполнили план по сбору урожая

14:02 17.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Сельхозпредприятия Ленинградской области к настоящему времени собрали 133 тысячи тонн зерновых культур при плане в 131,8 тысячи тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, средняя урожайность в регионе составляет 39,2 центнера на один гектар, что почти на 40% выше, чем в среднем по России. Уборочная кампания продолжается, аграриям региона предстоит еще убрать зерно с 10% площадей.

"В нашем регионе выращивается фуражное зерно. Оно позволяет обеспечить кормами собственного производства скот, а, значит, уменьшить себестоимость молока, мяса, яиц, повысить эффективность сельскохозяйственного производства. Хорошие урожаи зерновых – это залог стабильности на продовольственном рынке региона", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному комплексу Олег Малащенко, комментируя цифры.

Он добавил, что в Ленинградской области также полным ходом идет уборка картофеля и овощей. На сегодняшний день картофеля собрано 27,6 тысячи тонн с площади 1032 гектаров (48% к плану), урожайность составила 268 центнеров на один гектар, что на 10% выше, чем в прошлом году.
"Овощей собрано 21,1 тысячи тонн с площади в 585 гектаров (34% к плану), урожайность составляет 360 центнеров на один гектар (+8% к 2018 году). Для сытой зимовки сельскохозяйственных животных заготовлено 376 тысяч тонн кормов – 93% к плану", - сообщил Малащенко.
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