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РИА Новости
Культура

Кадыров призвал деятелей искусств уберечь молодежь от фальшивых ценностей

13:50 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров
Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 17 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских театральных деятелей воспитывать современную молодежь в духе патриотизма и уберечь ее от "фальшивых ценностей".
Кадыров встретился в Грозном с известными российскими театральными деятелями, среди которых председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Борис Морозов, генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов руководитель Оренбургского драматического театра Рифкат Исрафилов и другие. Они прибыли в Чечню для участия в Северокавказском театральном форуме.
"Есть один вопрос, который меня волнует. Он должен решаться при участии всех нас. Нельзя дать "неправильным" людям использовать нашу молодежь. Нужно уберечь ее от фальшивых ценностей. Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем ее в последующем", - заявил Кадыров на встрече с театральными деятелями.
Он заметил, что "в некоторых странах разврат и наркомания считаются нормальным явлением", разрушается институт семьи, хотя в истории России "такого не было никогда". По его мнению, таким образом теряются нравственные ценности, дети все чаще отдают родителей в дома престарелых, "не уважают пенсионеров", хотя "ребенок должен смотреть за родителями".
"Если мы оставим этот вопрос нашим врагам, то это будет большой бедой… Пожалуйста, поднимаясь на театральные сцены, делайте все для сохранения наших ценностей. Когда пропагандируют негативные явления, бывает очень обидно", - подчеркнул Кадыров. Он добавил, что это его "большая просьба, как гражданина великой страны".
Северокавказский театральный форум проходит в Грозном с 15 по 19 сентября. В нем, по данным организаторов, участвует до 400 делегатов, представляющих 39 театров округа. В рамках форума войдут совещание директоров и художественных руководителей театров, мастерские для театральных режиссеров, актеров и солистов-вокалистов. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары проведут так же семинары по повышению профессионального мастерства для технологов по изготовлению театральных костюмов, гримеров, художников-сценографов и постановщиков.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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КультураБорис МорозовАлександр КалягинРамзан КадыровМоскваРоссияСанкт-Петербург
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