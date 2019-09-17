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РИА Новости

В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей

13:22 17.09.2019 (обновлено: 14:24 17.09.2019)
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© Правительство Ульяновской областиСоветник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
© Правительство Ульяновской области
БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Недельный курс "шоколадных" нафталановых ванн, селфи в которых ульяновской чиновницы Светланы Опенышевой вызвало скандал, стоит порядка 650 долларов, сообщили РИА Новости в санатории.
По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева написала: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу. Пост в Instagram, вызвавший критику, удален.
Чиновник перед совещанием
12:50РИА Новости
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
"…Номер полулюкс пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов (650 долларов – ред.)", - рассказали агентству в санатории.
Сама советник губернатора в соцсети Facebook извинилась за селфи в "шоколадной" ванне, отметив, что не собиралась никого обидеть. Она добавила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".
Нафталан - уникальный лечебный курорт мирового значения, являющийся единственным месторождением целительной нафталановой нефти. Она известна как эффективное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных, урологических, гинекологических.
Нафталан расположен в 50 километрах от древнего города Гянджа, второго по величине в Азербайджане.
Портфель чиновника. Архивное фото
12:07РИА Новости
Правозащитник вступился за чиновницу, сделавшую селфи в "шоколаде"
302061275
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей Морозов (политик)БакуАзербайджанГянджаОбщество
Популярные комментарии
Безнаказанность рождает вседозволенность , вседозволенность рождает беспредел. Не удивлюсь что эту даму со временем снова трудоустроят поближе к кормушке.
17 сентября, 13:36
русский парень
23000110
Дело не стоимости. Дело в нравственности чиновников. Они свои комплексы выставляют на показ.
17 сентября, 13:28
Арсений Понфиленко
19011010
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