В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей

БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Недельный курс "шоколадных" нафталановых ванн, селфи в которых ульяновской чиновницы Светланы Опенышевой вызвало скандал, стоит порядка 650 долларов, сообщили РИА Новости в санатории.

По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева написала: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу. Пост в Instagram, вызвавший критику, удален.

"…Номер полулюкс пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов (650 долларов – ред.)", - рассказали агентству в санатории.

Сама советник губернатора в соцсети Facebook извинилась за селфи в "шоколадной" ванне, отметив, что не собиралась никого обидеть. Она добавила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".

Нафталан - уникальный лечебный курорт мирового значения, являющийся единственным месторождением целительной нафталановой нефти. Она известна как эффективное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных, урологических, гинекологических.