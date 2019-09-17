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РИА Новости

В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника

12:57 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Шестнадцатого сентября 2019 года около двух часов дня в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 17-летний студент первого курса колледжа", - сказано в сообщении.
По версии полиции, на перемене между занятиями молодой человек ножом ударил 16-летнего сокурсника. Пострадавший с колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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ГУМВДРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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