В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника

"Шестнадцатого сентября 2019 года около двух часов дня в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 17-летний студент первого курса колледжа", - сказано в сообщении.