В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

"Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Я еще раз повторяю: есть вердикт суда, и есть законное право по опротестованию этого вердикта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видел ли российский лидер Владимир Путин видео задержания Устинова.