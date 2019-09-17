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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

12:52 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Павел Устинов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
"Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Я еще раз повторяю: есть вердикт суда, и есть законное право по опротестованию этого вердикта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видел ли российский лидер Владимир Путин видео задержания Устинова.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 14:17РИА Новости
Дело Устинова вряд ли скажется на доверии к Росгвардии, заявил Песков
Песков также отметил, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи.
Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.
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Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А что комментировать-то? Что их заказ выполнен, как они того требовали?
17 сентября, 12:58
PPriborSerebro
3310004
Футбол погоняет на Белгородчине, и с помпой выпустят. Там двух игроков в местной команде не хватает.
17 сентября, 13:00
vvab6
4100016
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