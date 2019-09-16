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РИА Новости

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

13:05 16.09.2019 (обновлено: 13:22 16.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
30 августа, 11:21РИА Новости
СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве
"Признать виновным Устинова Павла в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Дело было рассмотрено за два заседания. На суде были допрошены свидетели, а также просмотрены видеозаписи с места событий. Лягин в показания заявил, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам пятерых участников несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три, Данила Беглец - два (Подкопаев и Беглец признали вину, их дела рассматривались в особом порядке). Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Кроме того, блогер Владислав Синица получил 5 лет колонии по обвинению в экстремизме - один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какая же вопиющая и бесстыдная ложь от государственных структур. Есть видео, где этот "пострадавший" омоновец нападает и хватает Устинова за куртку, невинно осуждённый пытается убежать и омоновец, как куль падает по собственной, так сказать, инициативе. Какое убогое и мерзкое "кривосудие" в государстве проворовавшихся чиновников и политиков.
16 сентября, 13:43
PPriborSerebro
86011339
Когда тебя по сфабрикованным фактам будут сажать, попроси, чтобы побольше дали.
16 сентября, 13:46
PPriborSerebro
60300125
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