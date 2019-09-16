Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

"Признать виновным Устинова Павла в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Дело было рассмотрено за два заседания. На суде были допрошены свидетели, а также просмотрены видеозаписи с места событий. Лягин в показания заявил, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней.

Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам пятерых участников несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три, Данила Беглец - два (Подкопаев и Беглец признали вину, их дела рассматривались в особом порядке). Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Кроме того, блогер Владислав Синица получил 5 лет колонии по обвинению в экстремизме - один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.