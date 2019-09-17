Очевидец паводка в Тулуне рассказал, как спасал людей

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, ставший очевидцем начала паводка в деревне Евдокимова в Тулунском районе Приангарья, поделился подробностями о том, как спасал людей ночью.

Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова. До утра на своей лодке ему удалось спасти не меньше 30 человек. За помощь людям президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших".

"Я заглушил мотор лодки и тут услышал крики со стороны леса. Пытался плыть на звук, но лес шумел, и ничего не было слышно. Наконец, увидел свет фонарика, начал пробираться к нему. На помощь звал знакомый, я узнал его по голосу", - вспоминает Алексеенко.

Он рассказал, что, подплывая ближе, увидел женщину в воде. "Она была белая от холода, держалась за бревно, руки застыли из-за ледяной воды, и она не могла сначала разжать пальцы и выпустить его. Пыталась говорить, повторяла: не уходи, не отпускай", - сказал РИА Новости очевидец.

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После спасения женщины Алексеенко заметил своего знакомого. "Он был по пояс в воде, нашел опору из сбившихся в кучу досок и бревен и держался за дерево. Еще двое - мужчина и женщина - были неподалеку, из плавающего хлама было видно только головы", - вспомнил он.

По словам очевидца, когда они забрались в лодку, то "были практически в невменяемом состоянии". "Знакомый сказал, что еще двое - ребенок и дедушка - утонули. Лодка была перегружена, и я поплыл к берегу. Лодку долго крутило, не мог сообразить, как выбраться из леса. Когда выплыли на просеку, удалось понять, где мы, вышел на русло речки. Позвонил на берег, сказал, чтоб вызывали скорую. Когда выгрузил их, сразу пошел вторым рейсом к деревне", - отметил Алексеенко.

Он признался, что всю ночь не мог выбросить из головы слова об утонувшем ребенке. "Уже после рассвета я решил сделать последний рейс к лесу, чтобы попробовать его найти. Но даже не смог подплыть туда, вода поднялась еще больше, деревья были переломаны", - добавил Алексеенко.