Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха

Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова в Тулунском районе. Его пытались удержать жена и мама, но Николай не мог бросить на произвол судьбы оказавшихся в беде людей. До утра Алексеенко удалось спасти не меньше 30 человек. Президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших". О своих эмоциях, переживаниях близких, разрушениях в зоне паводка и гибели людей Николай Алексеенко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Темнову.

— Как вы узнали, что людям в деревне Евдокимова требуется помощь?

— Еще днем я обратился в больницу с высокой температурой, было подозрение на укус клеща. Чувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации и решил отлежаться дома. Взял отгул на службе. Вечером, около 8 или 9 часов, позвонил дядька, сказал, что Евдокимова уходит под воду и очень быстро. Я сам евдокимовский, у меня там мама сейчас живет, родня. Это в 40 километрах от Тулуна. Я заправил лодку и поехал туда, уже около 11 часов вечера был на берегу Ии.

— Сколько вы добирались до деревни? Насколько близко удалось к ней подобраться? Как далеко уже была вода от деревни?

— Когда приехал на место, нижняя часть деревни (Евдокимова разделена наполовину рекой Ия) уже ушла под воду. На берег приходили лодки с людьми, которые уезжали из своих домов. Мне сказали, что ниже остался человек, которому не хватило места в лодке. Я поплыл за ним. В этот момент уже было темно, стоял сильный туман, было очень сильное течение.

Я отлично знаю деревню, но долго не мог сориентироваться на местности. В воде плыли ветки, хлам, приходилось пробираться через мусор. Стоял сильный шум от течения воды и треска ломающихся деревьев. Постепенно я продвигался к краю деревни.

— Как вы узнали, что в затопленном лесу требуется помощь людям? Они перевернулись на лодке?

— У меня зазвонил телефон. Чтобы ответить, я заглушил мотор лодки и тут услышал крики со стороны леса. Пытался плыть на звук, но лес шумел и ничего не было слышно. Наконец, увидел свет фонарика, начал пробираться к нему. На помощь звал знакомый, я узнал его по голосу.

Подплывая ближе, увидел женщину в воде. Она была белая от холода, держалась за бревно, руки застыли из-за ледяной воды, и она не могла сначала разжать пальцы и выпустить его. Пыталась говорить, повторяла: не уходи, не отпускай.

Я вытащил ее, потом заметил знакомого. Он был по пояс в воде, нашел опору из сбившихся в кучу досок и бревен и держался за дерево. Еще двое – мужчина и женщина – были неподалеку, из плавающего хлама были видны только головы.

— Как вы им оказывали помощь, как себя вели пострадавшие, не паниковали? В каком они были состоянии?

— Все забрались в лодку, были практически в невменяемом состоянии. Знакомый сказал, что еще двое – ребенок и дедушка – утонули. Лодка была перегружена, и я поплыл к берегу. Лодку долго крутило, не мог сообразить, как выбраться из леса. Когда выплыли на просеку, удалось понять, где мы, и вышел на русло речки. Позвонил на берег, сказал, чтоб вызывали скорую. Когда выгрузил их, сразу пошел вторым рейсом к деревне…

Всю ночь из головы не шел ребенок, который утонул. Уже после рассвета я решил сделать последний рейс к лесу, чтобы попробовать его найти. Но даже не смог подплыть туда — вода поднялась еще больше, деревья были переломаны.

— Сколько могла вместить ваша лодка людей за один раз, скольких вы в нее грузили в итоге?

— Лодка выдерживает по 4-5 человек. Грузил и по шесть, и по два – сколько получится.

— Что было уже в самой деревне? Насколько сильно она была затоплена?

— Когда доплыл до деревни, увидел страшную картину: люди на крышах, с фонариками. Некоторые дома были затоплены по окна, от каких-то торчали только крыши. Большое наводнение здесь уже было в 1984 году, и люди ориентировались по той метке воды. Примерно 80 голов скота – коровы, кони, козы – собрали в одном месте, где вода не должна была их достать, но с каждой минутой уровень рос. И животные начали тонуть. Все вокруг кричало, орало. Старался вывозить детей и женщин в первую очередь, до рассвета работал практически в одиночку. Когда рассвело, приехали сотрудники МЧС – показал им путь, по которому можно делать рейсы.

— Сколько людей вы в итоге вывезли из деревни?

— Сделал восемь рейсов, людей не считал, но не меньше 30. Люди вели себя по-разному. Кто-то был в панике, кто-то даже отказывался садиться в лодку. Ближе к утру вместе с участковым вытаскивали из окна инвалида-колясочника. Чтобы попасть во дворы, приходилось идти на таран и выбивать ворота.

— Что стало с домашними животными, много ли их погибло?

— Утонуло больше 80 голов — коровы, кони, овечки, козы… Несколько раз во время рейсов проплывал мимо собаки, которая сидела на заборе. Она была на цепи и скулила, лаяла. Пыталась укусить меня, но получилось ее отцепить и закинуть на крышу дома.

— Что могло привести к такому паводку? Действительно прорвало дамбу?

— Несколько дней шли сильные дожди, скорее всего, дело в них.

— Вам было страшно, понимали, что в любой момент можете пострадать? Была ли угроза для вашей жизни? Были моменты, когда ваша лодка, например, едва не перевернулась?

— Страшно стало после, когда осознал, что случилось. А ночью, пока ездил на адреналине, забыл обо всем. Раза два были такие случаи, когда лодка могла перевернуться. Шел груженый между домами, и нос сильно крутануло, но успел вывернуть руль и сманеврировать.

— Помогли вам каким-либо образом годы службы в структуре ФСИН?

— Наверное, опыт работы помог сориентироваться в первые же секунды после звонка, собраться, оценить масштабы наводнения, быстро принимать нужные решения. В свободное время я часто езжу на рыбалку, в том числе и ночную. Этот навык пригодился, ведь не каждый пойдет по воде в ночь.

— Как отнеслись ваши близкие к тому, что вы поехали в зону паводка?

— Переживали, конечно. Мама не пускала, всю ночь просидела на берегу, каждый рейс пыталась меня удержать. Жена звонила, уговаривала вернуться. Даже односельчане кричали: хватит, у тебя что, своей семьи нет? Но я ночью делал рейсы практически в одиночку, вода прибывала, я знал, что меня ждут там, на крышах.

— Уже после спасения выходили на вас люди, благодарили?

— Звонил тот самый знакомый, благодарил. Говорит, еще каких-нибудь полчаса и все они могли погибнуть.

— Как вы узнали о награде президента? Что почувствовали в этот момент?

— Поехал на рыбалку, ушел в верховья по реке, а там сотовая связь не ловит. Нужно было сделать важный звонок, поднялся на сопку и увидел пропущенные вызовы — до меня пыталась дозвониться сотрудница пресс-службы. Она и сказала про указ президента. Удивился сначала, не поверил, что на таком уровне награждают. Приятно, конечно.

— Какими-либо видами спорта занимаетесь? Например, экстремальными?