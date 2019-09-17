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РИА Новости

Посольство Турции назвало перспективные отрасли сотрудничества с Россией

12:39 17.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский у посольства Турции в Москве
Полицейский у посольства Турции в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Турция считает металлургию, логистику и образование перспективными отраслями дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил торговый советник посольства Турецкой Республики в РФ Феридун Башер.
"Я вижу перспективы развития наших торгово-экономических отношений в таких отраслях, как металлургия, образование и логистика", - сказал Башер в ходе круглого стола "Перспективы активизации российско-турецкого делового сотрудничества", организованного "Деловой Россией".
Он отметил, что все больше турецких фирм открывают свои магазины в России, также увеличивается присутствие турецких компаний в РФ.
"В наше торговое представительство обращается все больше компаний, желающих открывать и развивать свой бизнес на территории России", - сообщил Башер.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ставит задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.
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Посольство Турции в РФТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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