Посольство Турции назвало перспективные отрасли сотрудничества с Россией

Полицейский у посольства Турции в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Турция считает металлургию, логистику и образование перспективными отраслями дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил торговый советник посольства Турецкой Республики в РФ Феридун Башер.

"Я вижу перспективы развития наших торгово-экономических отношений в таких отраслях, как металлургия, образование и логистика", - сказал Башер в ходе круглого стола "Перспективы активизации российско-турецкого делового сотрудничества", организованного "Деловой Россией".

Он отметил, что все больше турецких фирм открывают свои магазины в России, также увеличивается присутствие турецких компаний в РФ.

"В наше торговое представительство обращается все больше компаний, желающих открывать и развивать свой бизнес на территории России", - сообщил Башер.