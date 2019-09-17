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РИА Новости

Миссия ООН призвала Киев разработать закон для защиты прав нацменьшинств

12:31 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине призвала правительство разработать закон для защиты прав национальных меньшинств в связи со вступлением в силу закона о госязыке, заявила во вторник глава миссии Матильда Богнер.
"С 16 июля вступил в силу закон, который усиливает роль украинского языка как государственного. Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав национальных меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке с учетом инклюзивности, на основе консультаций разработать закон про права национальных меньшинств и коренных народов", - заявила Богнер на брифинге.
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В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
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Ситуация на УкраинеОБСЕПетр ПорошенкоАлександр ЛукашевичВладимир ЗеленскийООНРоссияКиевУкраинаВ мире
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