Экс-главу Курганского государственного университета лишили звания доцента

Ранее в Минобрнауки рассказали РИА Новости, что диссертация Прокофьева, которого подозревают в фальсификации своей научной работы, продолжит проходить экспертизу, полученные от вице-президента РАН Алексея Хохлова данные по ней будут изучены. В конце мая сообщалось, что ректор Прокофьев написал заявление с просьбой предоставить ему отпуск с последующим увольнением. Министр подписал соответствующий приказ, согласно которому с 17 июня контракт с Прокофьевым расторгнут.