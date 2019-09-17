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РИА Новости

Экс-главу Курганского государственного университета лишили звания доцента

12:29 17.09.2019 (обновлено: 13:32 17.09.2019)
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Эмблема Министерства науки и высшего образования РФ
Эмблема Министерства науки и высшего образования РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности ректора Курганского госуниверситета Константин Прокофьев, которого подозревают в фальсификации диссертации, лишен ученого звания доцента, сообщается в размещенном на сайте министерства науки и высшего образования РФ приказе.
Ранее в Минобрнауки рассказали РИА Новости, что диссертация Прокофьева, которого подозревают в фальсификации своей научной работы, продолжит проходить экспертизу, полученные от вице-президента РАН Алексея Хохлова данные по ней будут изучены. В конце мая сообщалось, что ректор Прокофьев написал заявление с просьбой предоставить ему отпуск с последующим увольнением. Министр подписал соответствующий приказ, согласно которому с 17 июня контракт с Прокофьевым расторгнут.
Согласно приказу, Прокофьев лишен ученого звания доцента по научной специальности 12.00.14 "Административное право, административный процесс", присвоенного приказом Миннауки и высшего образования от 22 апреля 2019 года.
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