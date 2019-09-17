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РИА Новости

Эр-Рияд пока не отреагировал на предложение Путина купить С-300 или С-400

12:17 17.09.2019 (обновлено: 12:20 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина купить системы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, была ли реакция со стороны Саудовской Аравии в ответ на предложение президента РФ продать ей системы С-300 или С-400.
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Он также отметил, что у Кремля пока нет каких-либо данных об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые "могли бы стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за этой атакой".
"Еще раз повторяю,... мы не являемся сторонниками каких-то поспешных, скажем так, обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой", - добавил Песков.
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В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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