Эр-Рияд пока не отреагировал на предложение Путина купить С-300 или С-400

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия пока не отреагировала на Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина купить системы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, была ли реакция со стороны Саудовской Аравии в ответ на предложение президента РФ продать ей системы С-300 или С-400.

Он также отметил, что у Кремля пока нет каких-либо данных об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые "могли бы стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за этой атакой".

"Еще раз повторяю,... мы не являемся сторонниками каких-то поспешных, скажем так, обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой", - добавил Песков.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.