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РИА Новости

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

21:15 16.09.2019 (обновлено: 22:56 16.09.2019)
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.
Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.
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"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.
По его словам, руководству королевству "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.
"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.
В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".
Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.
"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.
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Атаки на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.
Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".
В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
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Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.
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ЗРК С-300С-400 «Триумф»Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Почему так смешно
16 сентября, 21:19
APAlex Petr
2533222116
Круть! Только Индия купила за 5 миллиардов, вот ещё один заказик был бы неплох.
16 сентября, 21:21
nnikolo.fedoseev
78232016
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