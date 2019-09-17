МИД предупредил россиян о росте числа заражений листериозом в Испании

Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в Испании 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения, несколько человек умерли. Источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis. Шестого сентября власти Андалусии объявили новую санитарную тревогу - инфекция была обнаружена в продукции другой марки - Sabores de Paterna, производимой в городе Кадис.