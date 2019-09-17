МИД предупредил россиян о росте числа заражений листериозом в Испании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МИД России предупредил российских граждан о росте числа заражений листериозом в Испании.
"Испания – рост случаев заражения листериозом; наибольшее число заболевших зафиксировано в регионе Андалусия", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.
Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в Испании 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения, несколько человек умерли. Источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis. Шестого сентября власти Андалусии объявили новую санитарную тревогу - инфекция была обнаружена в продукции другой марки - Sabores de Paterna, производимой в городе Кадис.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
6 сентября, 16:24РИА НовостиВ Испании обнаружили новый источник листериоза
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.