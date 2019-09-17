МИД предупредил россиян о сбоях в движении поездов во Франции

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МИД России предупредил российских граждан об изменениях в расписании и сбоях в движении поездов во Франции в связи с забастовкой железнодорожников.
"Франция - 24 сентября планируется забастовка работников железнодорожной компании SNCF; в столичном регионе Иль-де-Франс ожидаются изменения в расписании и сбои в движении пассажирских поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.