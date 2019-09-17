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РИА Новости

Сенатор заявила, что вопрос о втором названии Крыма ставить необходимо

12:03 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
 Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Решение о переименовании Республики Крым должно приниматься всеми крымчанами, этот вопрос ставить необходимо, заявила представитель исполнительной власти Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды". Кандидат на пост спикера в новом созыве парламента Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной и заявил, что парламент не будет ее рассматривать. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов в свою очередь отметил, что перед рассмотрением данная инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
06:50РИА Новости
Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
"Решение о том, как должна называться наша республика, должно приниматься всеми крымчанами. Поэтому этот вопрос необходимо изучить. Но то, что ставить его можно и нужно, это совершенно очевидно", - сказала Ковитиди в эфире "Россия-24".
Она добавила, что название республики "Таврида" ей лично достаточно близко. Ковитиди при этом не сказала, каким способом возможно принятие решения всеми жителями Крыма по данному вопросу.
Госсовет Крыма первого созыва за 5 лет работы не принял закон о местном и региональном референдуме. По мнению политологов, принятие законов необходимо, так как касается одного из важнейших демократических институтов – права граждан на прямое волеизъявление.
Ранее глава парламентского комитета по законодательству, один из авторов конституции региона Сергей Трофимов сообщил РИА Новости, что при создании основного закона в 2014 году использование названия "Таврида" в наименовании Республики Крым не обсуждалось.
Вид на Ялту
11:20РИА Новости
В парламенте Крыма не поддержали инициативу о переименовании полуострова
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Ольга КовитидиВладимир КонстантиновГеоргий МурадовСовет Федерации РФСимферопольКрымРоссияОбщество
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