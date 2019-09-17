Сенатор заявила, что вопрос о втором названии Крыма ставить необходимо

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Решение о переименовании Республики Крым должно приниматься всеми крымчанами, этот вопрос ставить необходимо, заявила представитель исполнительной власти Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды". Кандидат на пост спикера в новом созыве парламента Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной и заявил, что парламент не будет ее рассматривать. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов в свою очередь отметил, что перед рассмотрением данная инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.

"Решение о том, как должна называться наша республика, должно приниматься всеми крымчанами. Поэтому этот вопрос необходимо изучить. Но то, что ставить его можно и нужно, это совершенно очевидно", - сказала Ковитиди в эфире " Россия-24"

Она добавила, что название республики "Таврида" ей лично достаточно близко. Ковитиди при этом не сказала, каким способом возможно принятие решения всеми жителями Крыма по данному вопросу.

Госсовет Крыма первого созыва за 5 лет работы не принял закон о местном и региональном референдуме. По мнению политологов, принятие законов необходимо, так как касается одного из важнейших демократических институтов – права граждан на прямое волеизъявление.