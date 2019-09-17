Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" 12 сентября опубликовала данные своего опроса, согласно которым деятельностью Зеленского довольны 71% опрошенных, 11% - противоположного мнения, 18% не смогли сформировать свое отношение к нему.

"Деятельность президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов, отрицательно - 9%. Нового состава кабинета министров Украины - положительно 45%, отрицательно – 8%", - говорится в опросе.

По данным опроса, 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% - что приведет к ухудшению ситуации, 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране.