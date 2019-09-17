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РИА Новости

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского

12:03 17.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
Ранее социологическая группа "Рейтинг" 12 сентября опубликовала данные своего опроса, согласно которым деятельностью Зеленского довольны 71% опрошенных, 11% - противоположного мнения, 18% не смогли сформировать свое отношение к нему.
"Деятельность президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов, отрицательно - 9%. Нового состава кабинета министров Украины - положительно 45%, отрицательно – 8%", - говорится в опросе.
По данным опроса, 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% - что приведет к ухудшению ситуации, 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране.
Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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