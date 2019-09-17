На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в Ямало-Ненецком автономном округе при столкновении грузовика и легкового автомобиля, за рулем которого находилась пьяная женщина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла вечером в понедельник в Новом Уренгое. По данным ведомства, пьяная женщина, управляя автомобилем Lada, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком "Камаз".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada... Мужчина 1976 года рождения, двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Все они после аварии были доставлены в приемное отделение местной больницы. Врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение, а полицейские составили в отношении женщины административный протокол из-за нарушения правил при обгоне. Кроме того, как подчеркнули в УМВД, по факту ДТП проводится проверка.