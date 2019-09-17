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РИА Новости

На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком

11:54 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в Ямало-Ненецком автономном округе при столкновении грузовика и легкового автомобиля, за рулем которого находилась пьяная женщина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла вечером в понедельник в Новом Уренгое. По данным ведомства, пьяная женщина, управляя автомобилем Lada, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком "Камаз".
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"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada... Мужчина 1976 года рождения, двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Все они после аварии были доставлены в приемное отделение местной больницы. Врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение, а полицейские составили в отношении женщины административный протокол из-за нарушения правил при обгоне. Кроме того, как подчеркнули в УМВД, по факту ДТП проводится проверка.
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ЯмалХанты-МансийскПроисшествия
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