На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в Ямало-Ненецком автономном округе при столкновении грузовика и легкового автомобиля, за рулем которого находилась пьяная женщина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в понедельник в Новом Уренгое. По данным ведомства, пьяная женщина, управляя автомобилем Lada, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком "Камаз".

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada... Мужчина 1976 года рождения, двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.