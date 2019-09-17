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РИА Новости
Ядерные технологии

Институт Курчатова получил документы из архива СВР по атомному проекту СССР

11:39 17.09.2019 (обновлено: 13:34 17.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник передал в дар Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт" документы из архива СВР, связанные с созданием советского атомного оружия.
"Я рад передать рассекреченные материалы из архива Службы внешней разведки, которые посвящены участию советских разведчиков в реализации атомного проекта", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории создания первой советской атомной бомбы.
"Среди архивных документов находится добытый план оперативно-агентурной разработки "Энормоз", - отметил директор СВР. "Энормозом" назывался комплекс мероприятий по добыче советской разведкой материалов о западных разработках в области атомного оружия.
Также Нарышкин подарил президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку портрет научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова, выполненный с помощью полиграфического золота. Автором портрета стал глава "Национальной портретной галереи", лауреат премии СВР Александр Осипов.
Директор СВР оставил запись в книге почетных гостей Курчатовского института. "В этих стенах энергия атома была поставлена на службу человеку. Творческий гений нашего народа - надежный залог свободы и независимости России", - написал Нарышкин.
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Ковальчук, в свою очередь, подарил Нарышкину кусочек графитовой кладки первого советского ядерного реактора Ф-1, который был построен и в конце декабря 1946 года пущен в Москве на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (так тогда назывался Курчатовский институт).
Перед началом круглого стола Нарышкин и Ковальчук возложили цветы к памятнику Курчатову и осмотрели выставку "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта", в основу которой легли документы и памятники истории науки и техники из собрания Курчатовского института и архива СВР.
По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.
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Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота, на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.
Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.
Добыча Москвой информации по американским атомным разработкам считается историками спецслужб едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории. По прошествии многих лет, когда об атомной эпопее уже можно было рассказать, звания Героев России удостоились ветераны внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Леонтина и Моррис Коэны и военные разведчики Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль.
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Ядерные технологииКурчатовский институтСлужба внешней разведки РФМихаил КовальчукСергей НарышкинРоссия
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