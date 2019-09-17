В Афганистане четыре человека погибли при взрыве во время выступления Гани

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 4 человека погибли при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, передает телеканал По меньшей мере 4 человека погибли при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, передает телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел в тот момент, когда Гани начал свою речь перед сторонниками.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" сделала ряд угроз сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.