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РИА Новости

На Филиппинах грузовик с пассажирами упал в овраг

11:26 17.09.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на Филиппинах
Машина полиции на Филиппинах
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Не менее 20 человек погибли в результате падения грузовика с пассажирами в глубокий овраг в филиппинской провинции Южный Котабато, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел во вторник утром в муниципалитете Т'Боли (T'boli) провинции Южный Котабато. По данным полиции, 20 человек скончались на месте от полученных травм. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщает газета, пассажиры ехали домой в муниципалитет Т'Боли после экскурсии на пляжном курорте в городе Генерал-Сантос.
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