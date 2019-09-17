На Филиппинах грузовик с пассажирами упал в овраг

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Не менее 20 человек погибли в результате падения грузовика с пассажирами в глубокий овраг в филиппинской провинции Южный Котабато, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел во вторник утром в муниципалитете Т'Боли (T'boli) провинции Южный Котабато. По данным полиции, 20 человек скончались на месте от полученных травм. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщает газета, пассажиры ехали домой в муниципалитет Т'Боли после экскурсии на пляжном курорте в городе Генерал-Сантос.
READ: 20 dead in Cotabato road accident https://t.co/i1PE3oLc25 pic.twitter.com/PwQT5kgwt0— Manila Bulletin News (@manilabulletin) September 17, 2019