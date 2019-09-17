Депутат ГД счел увольнение чиновницы из-за селфи в "шоколаде" маловероятным

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вряд ли уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне, предположил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
По данным издания Ulpressa, советник Морозова по IT-сфере, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона 55-летняя Светлана Опенышева выложила в аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева написала: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику Морозова, который назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу. Пост в Instagram, вызвавший критику, удален. Комментарием Опенышевой РИА Новости не располагает.
"Она пришла вместе с Морозовым еще в 2005 году, занимала десяток разных чиновничьих постов. При этом на протяжении этих лет было уже несколько более серьезных поводов ее уволить", - заявил РИА Новости Куринный, представляющий в Госдуме Ульяновскую область.
Он считает, что увольнение Опенышевой маловероятно, возмущение губернатора, по словам депутата, является "игрой на публику". В крайнем случае чиновницу переведут на очередную должность, предположил Куринный.
Опенышева с 2001 по 2007 годы работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 - в правительстве Ульяновской области. С ноября 2010 года – заместитель председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013 года - заместитель председателя правительства региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. В настоящее время Опенышева является советником губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".