Депутат ГД счел увольнение чиновницы из-за селфи в "шоколаде" маловероятным

"Она пришла вместе с Морозовым еще в 2005 году, занимала десяток разных чиновничьих постов. При этом на протяжении этих лет было уже несколько более серьезных поводов ее уволить", - заявил РИА Новости Куринный, представляющий в Госдуме Ульяновскую область.