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РИА Новости

Парламент Крыма второго созыва начал работу

10:15 17.09.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Первая сессия государственного совета Крыма второго созыва открылась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Открыл сессию по процедуре самый старший по возрасту из избранных депутатов Ефим Фикс. Заседание началось с гимна Российской Федерации и Республики Крым.
"По данным регистрации в зале присутствует 75 депутатов. Первая сессия и первое заседание государственного совета Республики Крым объявляется открытым", - сказал Фикс на открытии первой сессии.
Основные кадровые назначения, в том числе избрание спикера крымского парламента и главы Крыма, пройдут в пятницу 20 сентября. До этого депутатам дано время на решение организационных вопросов, в числе которых формирование фракций.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5.
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