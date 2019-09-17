Парламент Крыма второго созыва начал работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Первая сессия государственного совета Крыма второго созыва открылась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Открыл сессию по процедуре самый старший по возрасту из избранных депутатов Ефим Фикс. Заседание началось с гимна Российской Федерации и Республики Крым.

"По данным регистрации в зале присутствует 75 депутатов. Первая сессия и первое заседание государственного совета Республики Крым объявляется открытым", - сказал Фикс на открытии первой сессии.

Основные кадровые назначения, в том числе избрание спикера крымского парламента и главы Крыма, пройдут в пятницу 20 сентября. До этого депутатам дано время на решение организационных вопросов, в числе которых формирование фракций.