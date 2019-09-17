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РИА Новости

Эксперт счел разрешение торговать "домашними" тиграми приговором для диких

09:55 17.09.2019 (обновлено: 12:14 17.09.2019)
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© Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица
© Виталий Аньков
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Амурская тигрица . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Разрешение торговать "домашними" тиграми в странах Азии станет приговором для живущих в дикой природе хищников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Правительство Китая в 2018 году сняло запрет на использование в медицине и на внутреннем рынке антикварных изделий из рога носорогов и костей тигров, выращенных в неволе. WWF призвал Китай восстановить запрет на торговлю дериватами тигра и носорога и расширить его на торговлю любыми дериватами тигра.
"Спрос на части тигров и других диких животных там формировался не одну тысячу лет. И понятно, что даже за последние 20 лет кардинально изменить ситуацию не получается. Китай делает шаги в этом направлении, но пока они недостаточны, чтобы решить этот вопрос", - сказал Арамилев.
По его словам, в Китае стоит вопрос тигриных ферм. Это большая проблема КНР, с которой не соглашается мировое сообщество. Китай предлагает разрешить торговать "домашними" тиграми.
Исполняющая обязанности директора Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К. Г. Абрамова Светлана Сутырина
12 марта, 10:00РИА Новости
Светлана Сутырина: амурские тигры заводят несколько семей, но навещают их
"Но части этих зверей, выращенных в неволе, невозможно отличить от частей тигра из дикой природы. При этом в сознании китайца то, что из дикой природы, - более ценное, чем из неволи. Поэтому существует большая вероятность, что если кому-то - Таиланду, Вьетнаму или Китаю - разрешат торговать домашними тиграми, то это станет приговором для дикой популяции. Мировое сообщество в большинстве своём требует от Китая закрыть эти фермы. КНР обдумывает решение", - отметил Арамилев.
Он добавил, что пока достаточно сложно убедить такое большое население Китая в том, что эффект от употребления частей тигра - это эффект плацебо.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2019 года, общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 года.
Читайте полный текст интервью>>
Амур — самый знаменитый тигр Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
1 из 8

Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
2 из 8

Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
3 из 8

Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
4 из 8

О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
5 из 8

Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
6 из 8

Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тимур и Амур стали любимцами интернета.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
7 из 8

Тимур и Амур стали любимцами интернета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
8 из 8

Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 8

Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 8

О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Тимур и Амур стали любимцами интернета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Амурские тигрыЦентр "Амурский тигр"Сергей АрамилевВсемирный фонд дикой природыКитайАзияРоссияРИА Наука
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