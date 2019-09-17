Эксперт счел разрешение торговать "домашними" тиграми приговором для диких

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Разрешение торговать "домашними" тиграми в странах Азии станет приговором для живущих в дикой природе хищников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Правительство Китая в 2018 году сняло запрет на использование в медицине и на внутреннем рынке антикварных изделий из рога носорогов и костей тигров, выращенных в неволе. WWF призвал Китай восстановить запрет на торговлю дериватами тигра и носорога и расширить его на торговлю любыми дериватами тигра.

"Спрос на части тигров и других диких животных там формировался не одну тысячу лет. И понятно, что даже за последние 20 лет кардинально изменить ситуацию не получается. Китай делает шаги в этом направлении, но пока они недостаточны, чтобы решить этот вопрос", - сказал Арамилев.

По его словам, в Китае стоит вопрос тигриных ферм. Это большая проблема КНР, с которой не соглашается мировое сообщество. Китай предлагает разрешить торговать "домашними" тиграми.

"Но части этих зверей, выращенных в неволе, невозможно отличить от частей тигра из дикой природы. При этом в сознании китайца то, что из дикой природы, - более ценное, чем из неволи. Поэтому существует большая вероятность, что если кому-то - Таиланду, Вьетнаму или Китаю - разрешат торговать домашними тиграми, то это станет приговором для дикой популяции. Мировое сообщество в большинстве своём требует от Китая закрыть эти фермы. КНР обдумывает решение", - отметил Арамилев.

Он добавил, что пока достаточно сложно убедить такое большое население Китая в том, что эффект от употребления частей тигра - это эффект плацебо.