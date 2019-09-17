Эксперт счел разрешение торговать "домашними" тиграми приговором для диких

Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.
Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.
Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.
Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.
Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.
Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.
О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.
О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.
Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.
Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.
Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.
Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.
Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.
Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.
Директор Приморского сафари-парка рассказал РИА Новости, что тигра Амура планируют передать в "Парк тигров" под Краснодаром.
Между тем в кубанском "Парке тигров" разговоры о переезде сюда Амура считают беспредметными.
Программу по размножению зоопарковских тигров курирует Московский зоопарк. Только он может сказать, исключали Амура из программы или нет.
О дружбе тигра Амура и козла Тимура мир узнал в 2015 году.
Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не съел его.
Козел даже занял спальное место тигра, заставив хищника спать на крыше.
Однажды после стычки Тимур получил травму, зверей расселили.