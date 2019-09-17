Сергей Арамилев: в КНДР живет группировка редких амурских тигров

Численность краснокнижного амурского тигра в России за последний год, по экспертным оценкам, выросла до 600 особей, заявил глава Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В интервью РИА Новости он рассказал о новом способе выпуска редких животных после реабилитации, о поисках президентского тигра Кузи и о существовании группировки тигров в КНДР. Беседовала Надежда Егорова.

— Сергей Владимирович, уже прошло два "мягких" выпуска тигров после реабилитации в дикую природу — Сайхана и Лазовку выпустили в ЕАО, а Павлика и Елену — в Приамурье. Как у них дела? И всегда ли теперь тигров после реабилитации будут выпускать таким образом?

— Второй "мягкий" выпуск — в мае — мы провели более успешно, так как понимали ошибки предыдущего выпуска. Пока первичные результаты нас радуют и подтверждают, что такой способ выпуска оптимален для животных, особенно для хищников.

Тигры Павлик и Елена пока живут в том районе, где их выпускали. Пока они находились во временном вольере, кабаны за оградой — сознательно или нет — дразнили хищников. И когда тигры оказались на воле, самка вернулась и наказала одного из кабанов — съела его. На данный момент Павлик и Елена живут на территории Хинганского заповедника, и все теоретические выкладки ученых пока подтверждаются.

Мы ждем зимы, когда условия жизни зверей в тайге изменятся. Посмотрим, насколько поменяются поведенческие особенности тигров. Если зима не существенно сдвинет участки их обитания, то можно будет, имея опыт двух "мягких" выпусков, решить, что такой способ будем использовать всегда.

После выпуска Павлик и Елена охотились на весь спектр животных, которые обитают в том районе, — волк, лось, кабан, косуля, изюбрь. Они умеют охотиться на всех и к людям не приближаются. Были два визуальных контакта инспекторов с тигром. Специалисты немного поторопились с проверкой скопления точек с GPS-ошейника зверя, и тигр еще не покинул место, где он добыл копытное. Инспекторы, приближаясь на машине, увидели, как тигр уходил. Зверь вел себя адекватно — при виде человека и машины они стараются скрыться.

Кроме того, были опасения из-за наводнения, но тигры — высокоорганизованные животные, всегда чувствуют, когда прибывает вода. Они перемещались на безводные участки и достаточно успешно охотились на копытных. То есть пока с Павликом и Еленой все хорошо, и мы, затаив дыхание, ждем зимы.

— А как дела у пары тигров из первого "мягкого" выпуска — Сайхана и Лазовки?

— Сайхан сходил в Китай и вернулся на то место, где его выпускали. Это косвенно говорит в пользу "мягкого" выпуска. Лазовка сразу образовала участок, на нем и живет, успешно пережила зиму.

Сайхан достаточно активно перемещается, но в пределах своего участка. Чем севернее участок тигра, тем он больше — копытных меньше, и ему приходится обходить большую территорию, чтобы удовлетворять свои потребности. Схваток или столкновений с другими самцами — сюда иногда заходит тигр Борис, дети тигрицы Золушки, — не было.

С Сайханом был инцидент. Глубоко в тайге живут люди, которые относят себя к староверам, они отпускают коров на свободный выпас. И Сайхан напал на корову в тайге. Так бывает — тигр в лесу находит животное и не понимает, чье оно. Мы договорились с владельцами животного о компенсации им потери, а других его коров мы огораживаем электропастухом, чтобы они не провоцировали тигра на нападение. У нас были опасения, что Сайхан может привыкнуть к легкой добыче, остаться там и продолжить нападать, но ему хватило этой коровы, он снова ушел на те места обитания, где есть дикие копытные, и продолжил жизнь правильного тигра.

— Как дела у президентских тигров Илоны и Кузи, вестей о которых долго не было?

— И наука, и природоохранные организации хотели бы знать, что с ними происходит, где они находятся. Но, к сожалению, пока мы не получили свежих данных с фотоловушек об их перемещениях. Тигр Павлик и Елена в Амурской области образовали примерные участки, и мы будем выставлять там фотоловушки. Надеемся, что на них смогут попасть и Илона, и Кузя. По сути, это единственный оставшийся способ узнать о судьбе тигра.

У нас есть пример тигра Артема, пойманного под городом Артемом. Его вернули в дикую природу, он сначала образовал участок, потом стал перемещаться, а после сигнал с его ошейника пропал. Долгое время было две версии: или Артема убили, или он куда-то ушел. Фотоловушки у последней точки, которую показал его ошейник, результата не дали. Мы долго ничего не знали об этом звере, пока жители Красноармейского района за 200 километров от этой GPS-точки случайно не сняли тигра на телефон. По фото мы поняли, что это Артем. Мы поставили фотоловушки в том районе и определили, что тигр образовал новый участок. Возможно, что и Кузя переместился севернее, поменял участок, и там нет фотоловушек, чтобы его зафиксировать.

Информация по Илоне, думаю, может появиться зимой, когда будут результаты с фотоловушек. Наши мониторинговые группы, которые проверяют скопление GPS-точек с ошейников Павлика и Елены, или найдут следы Илоны, или получат ее фото, если она там живет.

— Есть ли новости о других президентских тиграх Борисе и Светлой?

— У Бориса и Светлой все отлично. Мы регулярно получаем фотографии их жизни. Светлая — мама, она воспитывает уже второй выводок. Борис регулярно отмечается на фотоловушках. Оба достаточно упитанные и симпатичные. За них мы не переживаем.

— Кто-то из известных ученым тигров образовал новые пары?

— Мы надеемся, что (спасенная в Приморье и выпущенная в ЕАО тигрица – ред.) Филиппа образует пару с Борисом, и надеемся, что сыновья тигрицы Золушки, которые ходили в Амурскую область и на юг ЕАО, где живут самки Филиппа и Светлая, кого-нибудь порадуют и появится потомство.

В отслеживании процесса образования пар есть определенная сложность. Отношения после встречи самки и самца длятся недолго — не больше 7-10 дней, потом тигрица в течение трех месяцев вынашивает потомство. После появления на свет тигрята еще три месяца живут в логове, потом еще 4-5 месяцев — рядом с логовом. У нас не всегда хватает частоты установленных камер, чтобы зафиксировать тигрят в этот момент. О том, что тигрица родила, мы узнаем только через год, когда тигренку будет полгода, он будет ходит за матерью и попадет на фотоловушку.

Кроме того, этот год был достаточно полноводным и специалисты не смогли проверить ряд камер. Мы запланировали экспедицию на сентябрь, чтобы проверить фотоловушки, которые стоят с апреля-мая 2019 года. И, может быть, в октябре мы уже узнаем, что в мае-июне 2019 года произошли какие-то события.

— Ведут ли охраняемые природные территории Дальнего Востока совместный подсчет тигров?

— Все заповедники у нас замыкаются на Минприроды. По закону, все ООПТ предоставляют данные в охотнадзор, сведения аккумулируют и отправляют в министерство. Все ООПТ тигров принципиально считали одинаково, но разнились взгляды на то, как устанавливать фотокамеры. Для статистических данных важна их плотность. Но заповедник ставит столько ловушек, сколько у него есть. Плюс фотоловушку можно поставить для получения результата по численности, а можно поставить так, чтобы получить красивое видео. При этом для науки видео будет непригодно, потому что тигр или леопард будет снят только с одной стороны.

Ученым нужно получать фото зверя с двух сторон, для этого камеры ставят напротив. Так они немного засвечивают друг друга, и фото теряет художественную ценность. То есть раньше между региональными и федеральными ООПТ была серьезная разобщенность. Но мы пришли к тому, что нужно делать общее дело. Были такие случаи, когда один заповедник дает цифру в десять тигров, а на соседней территории якобы зафиксировали еще десять тигров. И мы считаем, что всего 20 особей, но на самом деле их 12, потому что восемь тигров живут и там и там. Сейчас такие вопросы решили, данные становится более объективными. И поэтому полноценный учет тигров зимой 2021-2022 года мы проведем на должном уровне.

— Какую территорию планируется охватить в ходе этого учета? Будут ли использоваться новые методы?

— Учет будет проводиться на всем ареале амурского тигра. Он будет в полной мере повторять учет 2014-2015 года, чтобы данные можно было сравнить. В последние годы количество фотоловушек у федеральных ООПТ, у служб охотничьего надзора, у общественных организаций серьезно возросло. Мы продолжим их использовать, но их доля будет выше, чем в 2014-2015 году. Тогда количества камер хватало, чтобы охватить порядка 10-15 процентов территорий, в этот раз мы увеличим охват до 30-40 процентов, а возможно, и больше. Это позволит нам получить более качественные и достоверные данные.

— Осенью 2018 года вы сообщали, что общая численность хищника в РФ выросла до 560-580 особей. За год цифра изменилась?

— Да, цифра изменилась. У нас есть данные мониторинга тигра. Это около 20 процентов ареала, где мы ежегодно получаем сведения с помощью автоматических камер и учетов следов на снегу. Все предыдущие учеты позволили экспертам сделать компьютерную программу, которая анализирует эти данные и дает предположительную численность тигра с учетом смертности и других факторов. Поэтому, по экспертной оценке, сейчас в России обитает порядка 580-600 особей. Многие с этим согласились: и WWF, и Минприроды. Мы считаем, что это достаточно объективная оценка. Но она экспертная и насколько точна, мы поймем в 2022 году.

— Есть ли сегодня у нас тенденция к снижению уровня браконьерства на редкие виды и вывоза дериватов тигров в Китай? И ведется ли какая-то работа с китайскими соседями по этому вопросу?

— Спрос на части тигров и других диких животных там формировался не одну тысячу лет. И понятно, что даже за последние 20 лет кардинально изменить ситуацию не получается. Китай делает шаги в этом направлении, но пока они недостаточны, чтобы решить этот вопрос, поэтому вся надежда на борьбу с браконьерством внутри России.

Первый большой шаг был сделан в 2013 году, когда были внесены изменения в уголовный кодекс. Это позволило поменять отношение к таким преступлениям. Тогда до всех донесли, что редких видов бесконечно много быть не может: есть 600 тигров, их можно убить 600 раз, а потом их больше не будет. Наши силовые структуры достаточно успешно работают, и результатом стало то, что в этом преступном бизнесе практически не осталось дилетантов. Этим занимаются хорошо организованные межнациональные преступные группы, но есть успешный пример — в январе 2018 года была задержана самая крупная контрабанда частей животных за всю историю.

Правоохранители работают плотно, но им нужно помогать. Поэтому мы в том числе были инициаторами еще большего ужесточения наказания за убийство краснокнижных животных. Законопроект, который повышает максимальную ответственность по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации") с трех до четырех лет, уже прошел второе чтение. Кажется, что это небольшое ужесточение, но когда срок повышается до четырех лет, преступление переводится в категорию средней тяжести. Тогда можно применять арест и все меры оперативно-розыскной деятельности. Сейчас это невозможно. Без полного комплекса оперативно-розыскной деятельности поймать преступника сложно. Но сейчас возможности правоохранителей и эффективность их работы существенно увеличатся.

Также в Китае стоит вопрос тигриных ферм. Это большая проблема КНР, с которой не соглашается мировое сообщество. Китай говорит, что нужно разрешить торговать домашними тиграми. Но части этих зверей, выращенных в неволе, невозможно отличить от частей тигра из дикой природы. При этом в сознании китайца то, что из дикой природы, более ценно, чем из неволи. Поэтому существует большая вероятность, что если кому-то — Таиланду, Вьетнаму или Китаю — разрешат торговать домашними тиграми, то это станет приговором для дикой популяции. Мировое сообщество в большинстве своем требует от Китая закрыть эти фермы. КНР обдумывает решение. Пока достаточно сложно убедить такое большое население в том, что эффект от употребления частей тигра — это эффект плацебо.

— WWF предложил КНР создать экологический коридор для перехода туда тигров из ЕАО. Есть ли уже какая-то реакция от Китая?

— Китай всегда откликается на такие вещи. Но понятие "коридор" достаточно условное, это экологический термин. Животные перемещаются там, где есть лес. И есть четыре глобальные территории, где Китай и Россия "обмениваются" тиграми. Одна из них — на северо-западе региона — хребет Стрельникова на границе Приморья и Хабаровского края и напротив ЕАО. В этом месте тигры свободно перемещаются через реку Амур. Тигр Сайхан, а до него тигр Кузя доказали, что могут переходить в Китай и возвращаться назад. Там у КНР есть нацпарк, а в России только планируется создать национальный парк "Помпеевский".

Мы очень надеемся, что в скором времени он будет создан, потому что это важно не только для тигров, но и для уникального природного комплекса бассейна реки Амур.

— Когда нацпарк "Помпеевский" может быть создан?

— До 2022 года он будет создан. Коридор уже есть, и хотелось бы придать ему природоохранный статус. Сейчас он охраняется на общих основаниях, но если будет федеральная ООПТ, тиграм и другим животным будет проще. Нужно защитить лес от промышленного использования, ведь коридоры для хищников существуют, пока существует лес.

— Ведется ли сегодня какое-то сотрудничество и обмен данными с КНДР?

— Пока обмен информацией не идет. Но мы точно знаем, что тигры там есть. Я в свое время работал на территории Китая и Хасанского района Приморья и видел там следы, выходящие из Северной Кореи и обратно туда заходящие. Сведения о природоохранной политике КНДР и спутниковые снимки, которые есть, говорят о том, что там живет группировка тигров. По оставшимся местообитаниям она не может быть большой. По оценкам российских специалистов, это порядка 20 тигров. Но это наши предположения, наше экспертное мнение.