Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков перед заседанием СМИД ОБСЕ в Милане. 6 декабря 2018

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзода Сухроб Ходже из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В понедельник на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.

“Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста”, - заявили в пресс-службе.

Как сообщается, в документе выражен “решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявшими пограничные посты "Максат" и "Сай" Киргизии, в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Киргизии получили ранения”.

“Ниязалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Киргизии и местных жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области”, - добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, киргизская сторона обратилась к Таджикистану с требованием принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц.