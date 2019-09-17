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РИА Новости

МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана

09:54 17.09.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков перед заседанием СМИД ОБСЕ в Милане. 6 декабря 2018
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков перед заседанием СМИД ОБСЕ в Милане. 6 декабря 2018
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзода Сухроб Ходже из-за конфликта на границе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В понедельник на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.
“Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста”, - заявили в пресс-службе.
Как сообщается, в документе выражен “решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявшими пограничные посты "Максат" и "Сай" Киргизии, в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Киргизии получили ранения”.
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“Ниязалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Киргизии и местных жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области”, - добавили в ведомстве.
Как подчеркнули в МИД, киргизская сторона обратилась к Таджикистану с требованием принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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