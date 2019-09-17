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РИА Новости

В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза

09:38 17.09.2019 (обновлено: 09:42 17.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Два бензовоза загорелись во вторник утром на автозаправочном комплексе в Челябинске, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
Пожар произошел в Челябинске на улице Асфальтная.
"На момент пожара два бензовоза стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара... Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
Причина пожара и его обстоятельства уточняются.
Как сообщили РИА Новости в городской администрации, пострадал водитель одного из бензовозов, у него черепно-мозговая травма, ожогов нет. По предварительным данным, водителя отбросило взрывной волной, медики везут его в областную клиническую больницу №3, отметили власти города.
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