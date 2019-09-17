В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Два бензовоза загорелись во вторник утром на автозаправочном комплексе в Челябинске, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

Пожар произошел в Челябинске на улице Асфальтная.

"На момент пожара два бензовоза стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара... Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, есть один пострадавший", - говорится в сообщении.

Причина пожара и его обстоятельства уточняются.