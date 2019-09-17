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РИА Новости

Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"

09:26 17.09.2019 (обновлено: 12:06 17.09.2019)
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© Правительство Ульяновской областиСоветник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
© Правительство Ульяновской области
САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в "шоколадной" ванне, за 2018 год заработала более 2,1 миллиона рублей, следует из декларации.
По данным издания Ulpressa, Опенышева в своем инстаграме опубликовала селфи с отдыха в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. Под фотографией она написала: "Много шоколада не бывает". Морозов раскритиковал поведение чиновницы, потребовал "жить более скромно" и поручил провести служебную проверку. Пост в инстаграме уже удален.
Согласно декларации, в прошлом году Опенышева заработала 2,135 миллиона рублей.
Также она владеет земельным участком (площадью 18,6 квадратных метра), квартирой (90,1 квадратных метра) и гаражом (18,6 квадратных метра).
Совместно с несовершеннолетним ребенком она владеет земельным участком площадью 850 квадратных метров и домом (232,9 квадратных метра). Также у нее есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.
Все имущество чиновницы, согласно декларации, находится в России.
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С 2001 по 2007 год Опенышева работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007-го — в правительстве Ульяновской области.
С ноября 2010 года была заместителем председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013-го занимала пост заместителя председателя правительства региона — руководителя аппарата губернатора и правительства Ульяновской области.
Сейчас Опенышева — советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".
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Популярные комментарии
Совсем рехнулись с социальными сетями люди. всю свою жизнь на показ. Это точно заболевание.
17 сентября, 09:36
Арсений Понфиленко
10482006
Для чиновницы такого ранга средний доход и средний состав имущества. Придраться не к чему, кроме как отсутствие такта согласно селфи в Инстаграм.
17 сентября, 09:30
Igor Loshkov
94900013
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