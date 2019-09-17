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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе

08:57 17.09.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Архивное фото
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отказались от проведения ранее запланированного митинга из-за ситуации на границе с Таджикистаном, где произошла перестрелка, заявила во вторник советница бывшего лидера Кундуз Жолдубаева.
Сторонники Атамбаева, который находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, планировали провести во вторник митинг-концерт в честь дня рождения бывшего лидера.
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"Политсовет Социал-демократической партии счел некорректным проводить запланированный ранее концерт в честь дня рождения Атамбаева. Проводить в такой обстановке, когда столкновения на границе продолжаются, какие-либо праздничные развлекательные мероприятия было бы неуважением по отношению к пострадавшим и их близким", - написала Жолдубаева на своей странице в Facebook.
По ее словам, в адрес Социал-демократической партии уже поступают поздравления для Атамбаева "как от киргизтанцев, так и со всего мира, от иностранных граждан и организаций". "В частности, пришло поздравление от руководства российской политической партии "Справедливая Россия", - добавила Жолдубаева.
В понедельник на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевТаджикистанКиргизияВ мире
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