Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отказались от проведения ранее запланированного митинга из-за ситуации на границе с Таджикистаном, где произошла перестрелка, заявила во вторник советница бывшего лидера Кундуз Жолдубаева.

Сторонники Атамбаева, который находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, планировали провести во вторник митинг-концерт в честь дня рождения бывшего лидера.

"Политсовет Социал-демократической партии счел некорректным проводить запланированный ранее концерт в честь дня рождения Атамбаева. Проводить в такой обстановке, когда столкновения на границе продолжаются, какие-либо праздничные развлекательные мероприятия было бы неуважением по отношению к пострадавшим и их близким", - написала Жолдубаева на своей странице в Facebook

По ее словам, в адрес Социал-демократической партии уже поступают поздравления для Атамбаева "как от киргизтанцев, так и со всего мира, от иностранных граждан и организаций". "В частности, пришло поздравление от руководства российской политической партии "Справедливая Россия", - добавила Жолдубаева.

В понедельник на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.