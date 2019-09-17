В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

"В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Черногорску и следователями было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался черногорец 1981 года рождения. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.