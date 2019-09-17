В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Правоохранители в Хакасии задержали мужчину, который насильно привел семилетнюю девочку на территорию детского сада в Черногорске и попытался ее задушить, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Инцидент произошел 22 мая на территории детского сада на проспекте Космонавтов. Злоумышленник принудительно привел на веранду игровой площадки незнакомую семилетнюю девочку, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Нападавшего спугнули. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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"В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Черногорску и следователями было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался черногорец 1981 года рождения. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.