В Хакасии мужчина попытался задушить девочку в детсаду

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители разыскивают мужчину, который насильно привел семилетнюю девочку на территорию детского сада в Черногорске и попытался ее задушить, сообщает СУ СК по Хакасии.

Инцидент произошел в среду днем на территории детского сада на проспекте Космонавтов.

"Злоумышленник, находясь около детского сада,... встретил незнакомую семилетнюю девочку. Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемого разыскивают, следователи просят помощи у населения и СМИ.