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РИА Новости

Число пострадавших при конфликте на границе граждан Киргизии возросло до 13

08:48 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевИнструменты в операционной
Инструменты в операционной
© РИА Новости / Александр Кряжев
Инструменты в операционной. Архивное фото
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13, один погиб, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.
"В результате конфликта на киргизско-таджикской границе всего пострадали 14 человек, из них один военный скончался на месте. На сегодняшний день, 17 сентября 2019 года, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализированы 13 пострадавших", - заявили в пресс-службе.
Пограничный пост Хорогского пограничного отряда
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По данным Минздрава, среди пострадавших семеро пограничников. У большинства из них огнестрельные и осколочные ранения. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны.
В понедельник Госпогранслужба Киргизии сообщила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов. Сообщалось о восьми пострадавших.
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Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане заявили, что киргизская сторона прибегла к провокационным действиям и открыла "огонь в сторону невооруженных граждан кишлака Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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