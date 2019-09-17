Число пострадавших при конфликте на границе граждан Киргизии возросло до 13

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13, один погиб, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

"В результате конфликта на киргизско-таджикской границе всего пострадали 14 человек, из них один военный скончался на месте. На сегодняшний день, 17 сентября 2019 года, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализированы 13 пострадавших", - заявили в пресс-службе.

По данным Минздрава, среди пострадавших семеро пограничников. У большинства из них огнестрельные и осколочные ранения. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии сообщила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов. Сообщалось о восьми пострадавших.

Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане заявили, что киргизская сторона прибегла к провокационным действиям и открыла "огонь в сторону невооруженных граждан кишлака Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".