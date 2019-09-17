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РИА Новости

Эксперты сообщили о росте числа амурских тигров в России

08:39 17.09.2019 (обновлено: 13:41 17.09.2019)
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© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Популяция краснокнижных амурских тигров в дикой природе России, по оценкам экспертов, выросла до 580-600 особей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным на осень 2018 года, общая численность хищника в РФ составляла 560-580 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 года.
"Цифра (за год) изменилась. У нас есть данные мониторинга тигра. Это около 20% ареала, где мы ежегодно получаем сведения с помощью автоматических камер и учетов следов на снегу. Все предыдущие учеты позволили экспертам сделать компьютерную программу, которая анализирует эти данные и даёт предположительную численность тигра с учётом смертности и других факторов. Поэтому по экспертной оценке, сейчас в России обитает порядка 580-600 особей", - сказал Арамилев.
По его словам, с этой оценкой согласились и WWF, и Минприроды России.
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"Мы считаем, что это достаточно объективная оценка. Но она экспертная, и насколько точна, мы поймём в 2022 году", - добавил собеседник агентства.
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ОбществоАмурские тигрыЦентр "Амурский тигр"Сергей АрамилевВсемирный фонд дикой природы
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