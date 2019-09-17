Эксперты сообщили о росте числа амурских тигров в России

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Популяция краснокнижных амурских тигров в дикой природе России, по оценкам экспертов, выросла до 580-600 особей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным на осень 2018 года, общая численность хищника в РФ составляла 560-580 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 года.

"Цифра (за год) изменилась. У нас есть данные мониторинга тигра. Это около 20% ареала, где мы ежегодно получаем сведения с помощью автоматических камер и учетов следов на снегу. Все предыдущие учеты позволили экспертам сделать компьютерную программу, которая анализирует эти данные и даёт предположительную численность тигра с учётом смертности и других факторов. Поэтому по экспертной оценке, сейчас в России обитает порядка 580-600 особей", - сказал Арамилев.

По его словам, с этой оценкой согласились и WWF, и Минприроды России.