Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T07:09Z
https://ria.ru/20190917/1558755147.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/58/1556315880_0:272:2903:1905_1036x0_80_0_0_4bf30f193a5bbda1c8ca8d78fc47534b.jpg
РИА Новости

Суд отложил разбирательство о допэмиссии "Восточного" из-за оценки акций

07:09 17.09.2019
724
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание отложено по ходатайству истца в связи с необходимостью ознакомиться с кандидатурами для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила "Финвижн", кандидатуры экспертов для проведения оценки во вторник представила кипрская компания Evison Holdings, контролируемая инвестфондом Baring Vostok, она участвует в процессе в качестве третьего лица.
"Судебное заседание откладывается до 3 октября", - сказал судья.
На данный момент Evison - миноритарный акционер "Восточного", контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года - весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей
2 сентября, 09:12РИА Новости
Амурский суд отказался передать в Лондон иск "Восточного" к Майклу Калви
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".
120010
Обсудить 0
Майкл КалвиАмурская областьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков награжден люксембургским орденом
РИА
Новости
Крах фондового рынка
Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Пассажирский самолет в небе
Летевший в Пекин самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан
Глава компании SpaceX Илон Маск
Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
Лента
новостей
Пожарные в Италии
На севере Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
Арбитражный суд Москвы
Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Евтухов: за 5 лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 трлн рублей
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
В Крыму рассказали, как относятся на международных площадках к крымчанам
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП
15:35На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского
15:35Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
Лента новостейМолния