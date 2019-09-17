Суд отложил разбирательство о допэмиссии "Восточного" из-за оценки акций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.

Судебное заседание отложено по ходатайству истца в связи с необходимостью ознакомиться с кандидатурами для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила "Финвижн", кандидатуры экспертов для проведения оценки во вторник представила кипрская компания Evison Holdings, контролируемая инвестфондом Baring Vostok, она участвует в процессе в качестве третьего лица.

"Судебное заседание откладывается до 3 октября", - сказал судья.

На данный момент Evison - миноритарный акционер "Восточного", контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года - весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".