Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы. Глава МИД подчеркнул, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.

"Формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", — сказал Пристайко.

Он также пообещал, что власти страны сделают все возможное в ответ на ожидания украинского народа.

"Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — пояснил Пристайко.

Министр добавил, что Киев хочет разрешить жителям Донбасса приезжать на перерегистрацию, "чтобы получить несчастную пенсию", не каждые два месяца, а раз в год.

Ранее Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. <...> И мощное и действенное оружие – это именно санкции", - добавил он.