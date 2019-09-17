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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе

05:21 17.09.2019 (обновлено: 09:42 17.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы. Глава МИД подчеркнул, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.
"Формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", — сказал Пристайко.
Он также пообещал, что власти страны сделают все возможное в ответ на ожидания украинского народа.
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"Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — пояснил Пристайко.
Министр добавил, что Киев хочет разрешить жителям Донбасса приезжать на перерегистрацию, "чтобы получить несчастную пенсию", не каждые два месяца, а раз в год.
Ранее Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.
"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. <...> И мощное и действенное оружие – это именно санкции", - добавил он.
Украинский президент считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе, но иногда международные партнеры говорят о возможности их снятия. По его словам, санкции – это своего рода налоги на мир.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — пояснил Пристайко. Вот без издёвки — как? Вы пять лет назад скакали с криками: "Москоляку на гиляку", а потом по Донбассу забубенили авиацией, где у этих парней и девушек погибли родные и близкие, а сейчас им скажите что? Какими СМСками можно теперь убедить людей "по ту сторону", что вы вообще человеки?
17 сентября, 05:39
Себекхотеп III
20200104
У нас есть полгода-год, а потом что?война? В Киеве как был майданный неонацистский колониальный режим , так и есть и война на Донбассе закочится тогда, когда этот режим в Киеве будет денацифицирован силовым способом.
17 сентября, 05:36
АОАлександр Орлов
14821314
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