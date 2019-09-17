Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы. Глава МИД подчеркнул, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.
"Формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", — сказал Пристайко.
Он также пообещал, что власти страны сделают все возможное в ответ на ожидания украинского народа.
"Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — пояснил Пристайко.
Министр добавил, что Киев хочет разрешить жителям Донбасса приезжать на перерегистрацию, "чтобы получить несчастную пенсию", не каждые два месяца, а раз в год.
Ранее Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.
"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. <...> И мощное и действенное оружие – это именно санкции", - добавил он.
Украинский президент считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе, но иногда международные партнеры говорят о возможности их снятия. По его словам, санкции – это своего рода налоги на мир.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru