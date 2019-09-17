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РИА Новости

В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт

03:19 17.09.2019 (обновлено: 12:14 17.09.2019)
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© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
Амурский тигр
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Российские ученые полагают, что на территории КНДР живет около 20 амурских тигров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Пока обмен информацией (по тиграм с КНДР - ред.) не идёт. Но мы точно знаем, что тигры там есть. Я в своё время работал на территории Китая и Хасанского района Приморья, и видел там следы, выходящие из Северной Кореи и обратно туда заходящие. Сведения о природоохранной политике КНДР и спутниковые снимки, которые есть, говорят о том, что там живет группировка тигров. По оставшимся местообитаниям она не может быть большой. По оценкам российских специалистов, это порядка 20 тигров", - сказал Арамилев.
По его словам, пока совместных научно-исследовательских работ с северокорейскими коллегами не проводилось.
"Но думаю, что с учётом современной политики Северной Кореи возможно, что в скором будущем будут совместные проекты по изучению тигров", - отметил собеседник.
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Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным на осень 2018 года, общая численность хищника в РФ составляла 560-580 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 года.
Читайте полный текст интервью>>
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Амурские тигрыЦентр "Амурский тигр"Земля - РИА НаукаКНДРРоссия
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