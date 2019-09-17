В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт

"Пока обмен информацией (по тиграм с КНДР - ред.) не идёт. Но мы точно знаем, что тигры там есть. Я в своё время работал на территории Китая и Хасанского района Приморья, и видел там следы, выходящие из Северной Кореи и обратно туда заходящие. Сведения о природоохранной политике КНДР и спутниковые снимки, которые есть, говорят о том, что там живет группировка тигров. По оставшимся местообитаниям она не может быть большой. По оценкам российских специалистов, это порядка 20 тигров", - сказал Арамилев.