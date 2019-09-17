Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над депутатом Госдумы Владимиром Жириновским после того, как он прошел "обряд изгнания бесов".
"Ждем просветленного Владимира Вольфовича Жириновского в нашей студии, страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи", — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее портал НУР 24 опубликовал видео, на котором ненецкие шаманы провели ритуал в московском парке "Зарядье" над парламентарием.
Перед обрядом политик попросил "снять с него всю порчу и недельный стресс". Во время ритуала политик несколько раз прокричал, а после его завершения поблагодарил шамана за испытанное чувство облегчения.