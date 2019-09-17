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РИА Новости

Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского

03:20 17.09.2019 (обновлено: 10:33 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над депутатом Госдумы Владимиром Жириновским после того, как он прошел "обряд изгнания бесов".
"Ждем просветленного Владимира Вольфовича Жириновского в нашей студии, страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи", — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее портал НУР 24 опубликовал видео, на котором ненецкие шаманы провели ритуал в московском парке "Зарядье" над парламентарием.
Перед обрядом политик попросил "снять с него всю порчу и недельный стресс". Во время ритуала политик несколько раз прокричал, а после его завершения поблагодарил шамана за испытанное чувство облегчения.
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Ольга СкабееваЗарядьеГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
Популярные комментарии
что нравится во Владимире Вольфовиче, за столько лет в политике, в отличие от многих других,не забронзовел, не превратился в памятник самому себе, и ему глубоко фиолетово. как его будут оценивать недоброжелатели. Сохранил свежесть и естественность чувств и восприятия этого мира.
17 сентября, 08:12
lizander_57 Лизандер
1310001
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