В РАН отметили общий подход историков России и Чехии к событиями 1938 года

80 лет с начала Второй мировой войны

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил РИА Новости, что российские и чешские историки нашли общий язык на конференции о событиях накануне Второй мировой войны.

В понедельник в Праге состоялась конференция "СССР и Мюнхен-1938", в которой приняли участие известные историки и эксперты России и Чехии. Конференция сопровождалась открытием фотовыставки о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, которую подготовило посольство РФ на основе материалов из российских архивов.

"Я рад, что российские и чешские историки и эксперты сегодня нашли общий язык, между нами не было недопонимания. К сожалению, в последние годы политики многих стран пытаются по-своему переверстать события далеких лет, прежде всего, связанные со Второй мировой войной и ей предшествовавшим периодом, стремятся превратить историю в служанку политики. А история – материя очень ранимая, ею должны заниматься специалисты. Именно такой подход к ней продемонстрировали участники конференции в Праге", - сказал Громыко.

По его словам, он не заметил принципиальных различий в подходе российских и чешских участников конференции к событиям 1938 года.

"Есть разные интерпретации ряда событий, еще сохраняются некоторые белые пятна в их изучении, но по мере открытия все новых архивных материалов эти пятна постепенно исчезают. И историки все менее стесняются задаваться вопросами о таких, например, деликатных темах, как сценарий оказания возможной помощи Чехословакии со стороны СССР. Ученые обеих стран пришли к выводу, что обе страны были поставлены тогда в ситуацию, не позволившую им использовать все возможности для предотвращения трагедии 1938 года и последующих, вытекавших из нее событий", - сказал Громыко.