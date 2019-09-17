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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В РАН отметили общий подход историков России и Чехии к событиями 1938 года

01:37 17.09.2019
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CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to GermanyЧемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения
Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения
CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to Germany
Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения
ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил РИА Новости, что российские и чешские историки нашли общий язык на конференции о событиях накануне Второй мировой войны.
В понедельник в Праге состоялась конференция "СССР и Мюнхен-1938", в которой приняли участие известные историки и эксперты России и Чехии. Конференция сопровождалась открытием фотовыставки о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, которую подготовило посольство РФ на основе материалов из российских архивов.
"Я рад, что российские и чешские историки и эксперты сегодня нашли общий язык, между нами не было недопонимания. К сожалению, в последние годы политики многих стран пытаются по-своему переверстать события далеких лет, прежде всего, связанные со Второй мировой войной и ей предшествовавшим периодом, стремятся превратить историю в служанку политики. А история – материя очень ранимая, ею должны заниматься специалисты. Именно такой подход к ней продемонстрировали участники конференции в Праге", - сказал Громыко.
По его словам, он не заметил принципиальных различий в подходе российских и чешских участников конференции к событиям 1938 года.
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"Есть разные интерпретации ряда событий, еще сохраняются некоторые белые пятна в их изучении, но по мере открытия все новых архивных материалов эти пятна постепенно исчезают. И историки все менее стесняются задаваться вопросами о таких, например, деликатных темах, как сценарий оказания возможной помощи Чехословакии со стороны СССР. Ученые обеих стран пришли к выводу, что обе страны были поставлены тогда в ситуацию, не позволившую им использовать все возможности для предотвращения трагедии 1938 года и последующих, вытекавших из нее событий", - сказал Громыко.
Замдиректора Института истории АН Чехии Ян Немечек отметил в своем выступлении на конференции важность взаимодействия с российскими коллегами, особенно в работе с архивами, что очень важно для изучения такого, по словам Немечека, "сложнейшего периода в современной истории Чехословакии", каким были 1938 и 1939 годы.
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80 лет с начала Второй мировой войныАлексей ГромыкоРоссийская академия наукЧехияРоссияБезопасностьВ мире
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