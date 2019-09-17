Путин примет участие в конгрессе фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.

"Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод", который пройдет в Москве. "Керен ха-Йесод" - международный благотворительный фонд, работа которого направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что ожидается выступление Путина перед участниками конференции и встреча с руководством организации. Он отметил, что "Керен ха-Йесод" — основной источник финансирования связанных с поддержкой мирового еврейства программ в различных странах.

Он также сообщил, что на переговорах в Сочи, которые прошли 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил тот факт, что российская сторона согласилась принять эту конференцию в Москве, и то, что Путин примет в ней участие.