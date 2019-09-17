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РИА Новости

Путин примет участие в конгрессе фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

00:05 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
"Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод", который пройдет в Москве. "Керен ха-Йесод" - международный благотворительный фонд, работа которого направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах", - сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что ожидается выступление Путина перед участниками конференции и встреча с руководством организации. Он отметил, что "Керен ха-Йесод" — основной источник финансирования связанных с поддержкой мирового еврейства программ в различных странах.
Он также сообщил, что на переговорах в Сочи, которые прошли 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил тот факт, что российская сторона согласилась принять эту конференцию в Москве, и то, что Путин примет в ней участие.
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Фонд учрежден в 1920 году, имеет филиалы в 45 странах мира, штаб-квартира находится в Иерусалиме.
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