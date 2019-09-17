Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:48Z
https://ria.ru/20190917/1558745450.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155873/67/1558736714_0:191:3092:1930_1036x0_80_0_0_2dd86e02373ccda9e883a74345091f67.jpg
РИА Новости
Культура

Бурлеск и широта Йорданса. В Москве показывают знаменитого фламандца

08:00 17.09.2019 (обновлено: 11:48 17.09.2019)
1325
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыставка "Русский Йорданс" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Как жили фламандские бюргеры и пышнотелые крестьяне, каким был бурлеск в XVII веке, можно узнать из картин Якоба Йорданса, фламандского художника, которого открыла для России Екатерина II. О выставке его работ, которая открывается сегодня в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, — в материале РИА Новости.

Мода на Йорданса

Картины этого мастера из Антверпена, часто занимающие стену от пола до потолка, можно найти по всей Европе — Йорданс работал на шведского короля, оформлял загородный дворец для Оранской династии в Нидерландах, а еще резиденцию британских монархов в Гринвиче (правда, она не сохранилась).
В России первым коллекционером произведений художника стала Екатерина II — благодаря не только своему художественному вкусу, но и любви к большим роскошно украшенным зданиям.

"До нее такие монументальные картины, как у Йорданса, просто негде было показывать: не существовало столь больших стен, как не было и дворцов, — пояснил РИА Новости куратор выставки Вадим Садков. — Императрица была образованной женщиной и по достоинству оценила картины Йорданса, а затем и русские аристократы из ее окружения тоже принялись собирать работы фламандских мастеров золотого века".

Уважаемый мятежник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне картины художника Якоба Йорданса "Бегство в Египет" во время выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Девушка фотографируется на фоне картины художника Якоба Йорданса Бегство в Египет во время выставки Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется на фоне картины художника Якоба Йорданса "Бегство в Египет" во время выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Старший из 11 детей сын богатого торговца тканями Якоб Йорданс (1593—1678), как Рубенс и Хендрик ван Бален, учился живописи у знаменитого портретиста Адама ван Ноорта, а вдохновлялся Караваджо и Франсом Снейдерсом.

"Йорданс был одним из самых известных и уважаемых фламандских мастеров, наряду с Рубенсом и Ван Дейком, — говорит Вадим Садков. — Он — главный художник города Антверпена после смерти Рубенса, исполнитель большинства крупных заказов от фламандских общественных организаций, храмов и монастырей".

Уже в зрелом возрасте он перешел из католичества в протестантство. За это ему, как и всем, кто не принадлежал к господствующей официальной религии, пришлось платить дополнительные налоги. Но денег, по всей видимости, хватало: католическая церковь продолжала давать ему заказы — настолько художник был знаменит и незаменим.

Открытый шедевр

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДоктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина Вадим Садков и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак во время открытия выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом старых мастеров ГМИИ им. Пушкина Вадим Садков и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время открытия выставки Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина Вадим Садков и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак во время открытия выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Йорданс также связан с недавней сенсацией. Его полотно "Мелеагр и Аталанта" из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, оказалось подлинником. Этот холст тоже представлен на выставке.

Я очень осторожно отношусь к подобным открытиям, но когда внимательно изучил картину в Санкт-Петербурге, понял: это сам Йорданс! Двумя руками голосую, что это его работа", — уверяет Садков.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыставка "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выставка "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Об этом говорит не только подпись автора, но и качество живописи, стилистические особенности, присущие художнику.
Картина, датируемая 1617-1618 годами, посвящена мифологическому сюжету об охоте аргонавтов и девы-воительницы Аталанты на чудовищного вепря. На полотне запечатлен момент, когда охотники тянут руки, чтобы отобрать заслуженный трофей у лучницы.

Что еще показывают

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетительница около картины Якоба Йорданса "Повар у стола с дичью" на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Посетительница около картины Якоба Йорданса Повар у стола с дичью во время выставки Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
1 из 3

Посетительница около картины Якоба Йорданса "Повар у стола с дичью" на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Посетительница на выставке Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 3

Посетительница на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зрители у одной из картин Якоба Йорданса на выставке в ГМИИ

Посетители около одной из картин художника Якоба Йорданса на выставке Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
3 из 3

Зрители у одной из картин Якоба Йорданса на выставке в ГМИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница около картины Якоба Йорданса "Повар у стола с дичью" на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Зрители у одной из картин Якоба Йорданса на выставке в ГМИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На выставке можно увидеть все ключевые сюжеты, к которым обращался мастер. Это сцены из Ветхого и Нового Заветов, аллегории, портреты бюргеров, а еще натюрморты, которые появились в итоге "коллабораций" Йорданса с коллегами.
Пример такого сотрудничества — работа "Повар у стола с дичью". Улыбчивый повар, который показывает зрителям зайца, символизирует шута из прошлых веков. Уравновешивает веселье натюрморт дичи кисти Пауля де Воса, мастера охотничьих сцен. Кстати, его участие подтвердили только после реставрации в 2015 году, обнаружив скрытую подпись.
Вообще, такие "шутовские" мотивы, элементы бурлеска (когда серьезное содержание выражается несоответствующими образами, а героев автор переодевает в шутовское одеяние) встречаются в творчестве Йорданса довольно часто.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители у картины Якоба Йорданса "Пир бобового короля" на выставке в ГМИИ
Посетители около картины художника Якоба Йорданса Пир бобового короля на выставке Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители у картины Якоба Йорданса "Пир бобового короля" на выставке в ГМИИ
Другой яркий экспонат — масштабное полотно "Пир короля" начала 1660-х годов, сцена традиционного застолья в праздник Поклонения волхвов 6 января. Это повторение с оригинала, хранящегося в Вене. Работа была куплена в 1946 году для Пермской галереи у семьи Бенуа в Санкт-Петербурге.

"Любопытно, как эта картина могла находиться в частных руках на протяжении десятилетий в условиях советской России, ведь всех тогда "уплотняли" — речь о пресловутом квартирном вопросе. Есть версия, что она хранилась на рулоне", — говорит Садков.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители около картины художника Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Посетители около картины художника Якоба Йорданса Оплакивание Христа на выставке Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители около картины художника Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" на выставке "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Другая крупная работа — "Оплакивание Христа", одна из первых покупок Екатерины II. В 1794 году императрица передала ее Александро-Невской лавре. "Это беспрецедентный случай: православному храму подарили картину, предназначенную для католического", — отметил куратор.
Интересно, что в этом году исполняется 225 лет с даты дарения полотна, которое не покидало Александро-Невскую лавру никогда, даже в годы блокады.
Выставка в ГМИИ имени Пушкина, на которой представлены 18 картин и 31 рисунок, открыта до 30 ноября.
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19 июня, 08:00Культура
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
1410000
КультураЯкоб ЙордансМузей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаЕкатерина IIВенаРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Дорога к коттеджам внутри заказника Клетинский бор
"Суд им не указ". Кто уничтожает заповедные леса
РИА
Новости
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Просто хомо советикусы". Почему прибалты хотят ограничить въезд украинцам
"Какие люди — и без охраны": знаете ли вы творчество Владимира Меньшова?
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"
Человеческий мозг
Больные в коме помогли ученым раскрыть фундаментальную загадку мозга
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Мертвый груз. Потянет ли Польша американские истребители F-35
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич
Славенко Терзич: "Бомбардировки НАТО — позор современного мира"
Николай Алексенко
Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского
15:35Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
Лента новостейМолния