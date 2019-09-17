Бурлеск и широта Йорданса. В Москве показывают знаменитого фламандца

Выставка "Русский Йорданс" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Как жили фламандские бюргеры и пышнотелые крестьяне, каким был бурлеск в XVII веке, можно узнать из картин Якоба Йорданса, фламандского художника, которого открыла для России Екатерина II. О выставке его работ, которая открывается сегодня в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, — в материале РИА Новости.

Мода на Йорданса

Картины этого мастера из Антверпена, часто занимающие стену от пола до потолка, можно найти по всей Европе — Йорданс работал на шведского короля, оформлял загородный дворец для Оранской династии в Нидерландах, а еще резиденцию британских монархов в Гринвиче (правда, она не сохранилась).

В России первым коллекционером произведений художника стала Екатерина II — благодаря не только своему художественному вкусу, но и любви к большим роскошно украшенным зданиям.

"До нее такие монументальные картины, как у Йорданса, просто негде было показывать: не существовало столь больших стен, как не было и дворцов, — пояснил РИА Новости куратор выставки Вадим Садков. — Императрица была образованной женщиной и по достоинству оценила картины Йорданса, а затем и русские аристократы из ее окружения тоже принялись собирать работы фламандских мастеров золотого века".

Уважаемый мятежник

Старший из 11 детей сын богатого торговца тканями Якоб Йорданс (1593—1678), как Рубенс и Хендрик ван Бален, учился живописи у знаменитого портретиста Адама ван Ноорта, а вдохновлялся Караваджо и Франсом Снейдерсом.

"Йорданс был одним из самых известных и уважаемых фламандских мастеров, наряду с Рубенсом и Ван Дейком, — говорит Вадим Садков. — Он — главный художник города Антверпена после смерти Рубенса, исполнитель большинства крупных заказов от фламандских общественных организаций, храмов и монастырей".

Уже в зрелом возрасте он перешел из католичества в протестантство. За это ему, как и всем, кто не принадлежал к господствующей официальной религии, пришлось платить дополнительные налоги. Но денег, по всей видимости, хватало: католическая церковь продолжала давать ему заказы — настолько художник был знаменит и незаменим.

Открытый шедевр

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина Вадим Садков и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак во время открытия выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина Вадим Садков и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак во время открытия выставки "Русский Йорданс" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Йорданс также связан с недавней сенсацией. Его полотно "Мелеагр и Аталанта" из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, оказалось подлинником. Этот холст тоже представлен на выставке.

Я очень осторожно отношусь к подобным открытиям, но когда внимательно изучил картину в Санкт-Петербурге, понял: это сам Йорданс! Двумя руками голосую, что это его работа", — уверяет Садков.

Об этом говорит не только подпись автора, но и качество живописи, стилистические особенности, присущие художнику.

Картина, датируемая 1617-1618 годами, посвящена мифологическому сюжету об охоте аргонавтов и девы-воительницы Аталанты на чудовищного вепря. На полотне запечатлен момент, когда охотники тянут руки, чтобы отобрать заслуженный трофей у лучницы.

Что еще показывают

На выставке можно увидеть все ключевые сюжеты, к которым обращался мастер. Это сцены из Ветхого и Нового Заветов, аллегории, портреты бюргеров, а еще натюрморты, которые появились в итоге "коллабораций" Йорданса с коллегами.

Пример такого сотрудничества — работа "Повар у стола с дичью". Улыбчивый повар, который показывает зрителям зайца, символизирует шута из прошлых веков. Уравновешивает веселье натюрморт дичи кисти Пауля де Воса, мастера охотничьих сцен. Кстати, его участие подтвердили только после реставрации в 2015 году, обнаружив скрытую подпись.

Вообще, такие "шутовские" мотивы, элементы бурлеска (когда серьезное содержание выражается несоответствующими образами, а героев автор переодевает в шутовское одеяние) встречаются в творчестве Йорданса довольно часто.

Другой яркий экспонат — масштабное полотно "Пир короля" начала 1660-х годов, сцена традиционного застолья в праздник Поклонения волхвов 6 января. Это повторение с оригинала, хранящегося в Вене. Работа была куплена в 1946 году для Пермской галереи у семьи Бенуа в Санкт-Петербурге.

"Любопытно, как эта картина могла находиться в частных руках на протяжении десятилетий в условиях советской России, ведь всех тогда "уплотняли" — речь о пресловутом квартирном вопросе. Есть версия, что она хранилась на рулоне", — говорит Садков.

Другая крупная работа — "Оплакивание Христа", одна из первых покупок Екатерины II. В 1794 году императрица передала ее Александро-Невской лавре. "Это беспрецедентный случай: православному храму подарили картину, предназначенную для католического", — отметил куратор.

Интересно, что в этом году исполняется 225 лет с даты дарения полотна, которое не покидало Александро-Невскую лавру никогда, даже в годы блокады.