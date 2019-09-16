США и Великобритания осудили нападение на саудовские НПЗ

ООН, 16 сен – РИА Новости. Великобритания и США в ходе заседания СБ ООН осудили недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Позвольте мне присоединиться к однозначному осуждению атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября. Они абсолютно не могут быть оправданы. По счастливой случайности никто не был убит. Угроза гражданским объектам и коммерческой инфраструктуре является нарушением международного права", - сказала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Она выразила надежду, что все члены Совбеза присоединятся к осуждению этих атак "как явной угрозы международному и региональному миру и безопасности". По ее словам, это также "попытка подорвать глобальные поставки нефти".

"В данный момент мы все разбираемся в том, что произошло и кто в ответе за нападение. Когда это будет установлено, мы обсудим с нашими партнерами, как будем действовать дальше. Мы надеемся на единый международный ответ на эти ужасные атаки", - подчеркнула она.

В свою очередь постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Штаты осуждают это нападение строжайшим образом и поддерживают своих саудовских партнеров. "Мы все должны четко осознавать, что это прямое нападение на мировую поставку энергии", - указала Крафт.

"Заявления об ответственности (за произошедшее – ред.) уже прозвучали, но госсекретарь Майк Помпео четко заявил: свидетельств того, что атаки происходили из Йемена, нет. Поступившая информация показывает, что ответственность лежит на Иране", - заявила Крафт. Она также не привела никаких доказательств.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.