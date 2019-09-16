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РИА Новости

США и Великобритания осудили нападение на саудовские НПЗ

18:38 16.09.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 16 сен – РИА Новости. Великобритания и США в ходе заседания СБ ООН осудили недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"Позвольте мне присоединиться к однозначному осуждению атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября. Они абсолютно не могут быть оправданы. По счастливой случайности никто не был убит. Угроза гражданским объектам и коммерческой инфраструктуре является нарушением международного права", - сказала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
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Она выразила надежду, что все члены Совбеза присоединятся к осуждению этих атак "как явной угрозы международному и региональному миру и безопасности". По ее словам, это также "попытка подорвать глобальные поставки нефти".
"В данный момент мы все разбираемся в том, что произошло и кто в ответе за нападение. Когда это будет установлено, мы обсудим с нашими партнерами, как будем действовать дальше. Мы надеемся на единый международный ответ на эти ужасные атаки", - подчеркнула она.
В свою очередь постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Штаты осуждают это нападение строжайшим образом и поддерживают своих саудовских партнеров. "Мы все должны четко осознавать, что это прямое нападение на мировую поставку энергии", - указала Крафт.
"Заявления об ответственности (за произошедшее – ред.) уже прозвучали, но госсекретарь Майк Помпео четко заявил: свидетельств того, что атаки происходили из Йемена, нет. Поступившая информация показывает, что ответственность лежит на Иране", - заявила Крафт. Она также не привела никаких доказательств.
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В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииКелли КрафтКарен ПирсСовет Безопасности ООНСаудовская АравияВеликобританияООНСШАВ мире
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