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РИА Новости

УФАС по Петербургу нашло нарушение в рекламе о кастрации неверных мужей

17:32 16.09.2019 (обновлено: 18:03 16.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Управление ФАС по Санкт-Петербургу признало предпринимателя, который распространял рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, нарушителем соответствующего закона, что влечет административный штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В конце мая в УФАС поступили две жалобы от петербуржцев на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники рядом со входом на станцию метро "Улица Дыбенко": "Акция кастрация. Кот - 1 тысяча рублей. Кошка - 2,5 тысячи рублей. Неверный муж - бесплатно".
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
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Как сообщала РИА Новости представитель ведомства, заявители, в частности, расценили рекламное объявление как проявление дискриминации по половому признаку. Их жалобы также были направлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) "Рекламный совет", и почти 90% из опрошенных экспертов в области рекламы сочли, что слоган ветклиники оскорбляет человеческое достоинство.
"Сегодня… комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала в действиях индивидуального предпринимателя Алипова А. А… нарушение закона о рекламе… Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении… В соответствии с первой частью статьи 14.3 КоАП РФ штраф на юридическое лицо составляет от 100 до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФАС.
Как отмечает городское антимонопольное ведомство, предпринимателю предписано прекратить распространение оскорбительной рекламы.
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