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РИА Новости

Пасечник не стал комментировать слухи об увольнении министра внутренних дел

17:29 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не комментирует различные слухи, в том числе об увольнении и аресте министра внутренних дел Игоря Корнета, заявили РИА Новости в пресс-службе лидера ЛНР.
Ранее в украинских СМИ появилась информация об увольнении и аресте министра внутренних дел ЛНР Корнета.
"Глава ЛНР не комментирует слухи", - заявили в пресс-службе.
Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале назвал подобные слухи "фейком" украинских СМИ и уточнил, что они распространяются для дестабилизации обстановки в республике. "Случаи с массовыми вбросами по поводу ключевых фигур ЛНР со стороны украинских пропагандистов не единичны и делаются на регулярной основе. Все это делается для дестабилизации обстановки в нашей республике", - написал Марочко.
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