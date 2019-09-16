Пасечник не стал комментировать слухи об увольнении министра внутренних дел

ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не комментирует различные слухи, в том числе об увольнении и аресте министра внутренних дел Игоря Корнета, заявили РИА Новости в пресс-службе лидера ЛНР.

Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале назвал подобные слухи "фейком" украинских СМИ и уточнил, что они распространяются для дестабилизации обстановки в республике. "Случаи с массовыми вбросами по поводу ключевых фигур ЛНР со стороны украинских пропагандистов не единичны и делаются на регулярной основе. Все это делается для дестабилизации обстановки в нашей республике", - написал Марочко.