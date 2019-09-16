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РИА Новости
Ленинградская область

Начинающие фермеры Ленобласти получат господдержку

17:10 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПастух со стадом на пастбище в Ленинградской области
Пастух со стадом на пастбище в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Еще восемь проектов начинающих фермеров и два проекта семейных животноводческих ферм получат в общей сложности 43,8 миллиона рублей господдержки виде грантов до конца 2019 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, подобное распределение основных фермерских грантов в этом году происходит во второй раз. С начала текущего года поддержку уже получили девять начинающих фермеров и два семейные фермы. Кроме этого состоялось распределение новых форм поддержки фермеров ― "Ленинградский гектар" и "Агростартап".

"Благодаря государственной поддержке доля продукции малых форм хозяйствования на сегодняшний день составляет 25% в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона. Перед нами стоит задача дальнейшего роста производства качественной и разнообразной продукции", - сказал РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя событие.

Глава региона отметил, что благодаря грантам соискатели смогут заняться молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей.
"За время реализации в регионе программы поддержки фермерства с 2012 года гранты получили 280 крестьянских хозяйств, из них ― 190 начинающих фермеров и 90 семейных животноводческих ферм", - заключил Дрозденко, подчеркнув, что на эти цели в общей сложности направлено 1,081 миллиарда рублей.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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