Начинающие фермеры Ленобласти получат господдержку

Пастух со стадом на пастбище в Ленинградской области

С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Еще восемь проектов начинающих фермеров и два проекта семейных животноводческих ферм получат в общей сложности 43,8 миллиона рублей господдержки виде грантов до конца 2019 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, подобное распределение основных фермерских грантов в этом году происходит во второй раз. С начала текущего года поддержку уже получили девять начинающих фермеров и два семейные фермы. Кроме этого состоялось распределение новых форм поддержки фермеров ― "Ленинградский гектар" и "Агростартап".

"Благодаря государственной поддержке доля продукции малых форм хозяйствования на сегодняшний день составляет 25% в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона. Перед нами стоит задача дальнейшего роста производства качественной и разнообразной продукции", - сказал РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя событие.

Глава региона отметил, что благодаря грантам соискатели смогут заняться молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей.