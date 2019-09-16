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РИА Новости
Ленинградская область

Предприятия Ленобласти выставят свою продукцию на мировой торговой площадке

17:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Четыре предприятия Ленинградской области, при поддержке регионального Центра развития промышленности, начнут представлять свою продукцию на мировой электронной торговой площадке Alibaba.com, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Alibaba.com — одна из самых посещаемых В2В платформ в мире, где представлены более 2,5 миллионов магазинов из 40 отраслей с ежегодной аудиторией свыше 260 миллионов покупателей из 190 стран мира.
По его словам, первым предприятием, разместившим на крупнейшем мировом маркетплейсе свою продукцию, станет производитель кормов для животных - ЗАО "Тосненский комбикормовый завод". Это произойдет в рамках реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"До конца года на платформу Alibaba.com планируют выйти еще четыре региональных экспортера, в числе которых ООО "Сясьстройский хлебозавод" и ООО "Эликсир". Предприятиям предлагается несколько вариантов позиционирования на электронной площадке", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, выход российских производителей на международный электронный торговый уровень стал возможен благодаря соглашению между Центром развития промышленности Ленинградской области и официальным сервисным партнером международной торговой онлайн-площадки — ООО "ПА Логистикс", подписанного в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Кроме того, экспортеры Ленинградской области могут разместить свои предложения на европейском маркетплейсе Еuropages.com. Соглашение с официальным представителем этой платформы в России — ООО "Виккон" — Центр развития промышленности Ленинградской области подписал в июне этого года на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
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"Услуга по использованию электронной торговли (e-commerce) одна из самых востребованных в Центре поддержки экспорта, структурного подразделения АНО "ЦРП ЛО". Размещение на электронных площадках позволяет предприятиям не только расширить географию продаж, но и сэкономить значительные средства на рекламу товаров и поиск партнеров за рубежом. Это особенно актуально для предприятий малого и среднего бизнеса, чьи ресурсы ограничены", - резюмировали в пресс-службе.
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