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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК

17:05 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 миллиардов рублей, что на 11 % выше уровня прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

"Нашими задачами на перспективу являются рост инвестиций в лесной комплекс, увеличение доли переработки древесины и приумножение наших лесных запасов. Нацпроектом "Экология" перед нами поставлена цель — достичь к 2024 году 100% соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", — подчеркнул Малащенко.

По его словам, в настоящее время доля лесного комплекса в экономике Ленинградской области составляет 12% от объема продукции обрабатывающих производств региона. При этом сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за шесть месяцев 2019 года составила 2,4 миллиарда рублей (109% от уровня 2018 года), в том числе в бюджет Ленинградской области — 1,3 миллиарда рублей.
"За первую половину текущего года реализовано продукции на 46,3 миллиарда рублей, что на 10% выше уровня 2018 года",- резюмировал он подчеркнув, что сейчас в лесопромышленном комплексе трудится порядка девяти тысяч человек, среднемесячная заработная плата которых составляет более 56 тысяч рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом)".
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"Управление лесами в Ленинградской области основывается на принципе обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества. В Ленинградской области 90% земель лесного фонда находится в долгосрочной аренде и оснащено системой видеонаблюдения, что позволяет организовывать эффективный контроль за использованием лесов", - подытожил Олег Малащенко.
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