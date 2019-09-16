Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК

С. - ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 миллиардов рублей, что на 11 % выше уровня прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

"Нашими задачами на перспективу являются рост инвестиций в лесной комплекс, увеличение доли переработки древесины и приумножение наших лесных запасов. Нацпроектом "Экология" перед нами поставлена цель — достичь к 2024 году 100% соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", — подчеркнул Малащенко.

По его словам, в настоящее время доля лесного комплекса в экономике Ленинградской области составляет 12% от объема продукции обрабатывающих производств региона. При этом сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за шесть месяцев 2019 года составила 2,4 миллиарда рублей (109% от уровня 2018 года), в том числе в бюджет Ленинградской области — 1,3 миллиарда рублей.

"За первую половину текущего года реализовано продукции на 46,3 миллиарда рублей, что на 10% выше уровня 2018 года",- резюмировал он подчеркнув, что сейчас в лесопромышленном комплексе трудится порядка девяти тысяч человек, среднемесячная заработная плата которых составляет более 56 тысяч рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом)".