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РИА Новости

Представитель МИД: юбилей Победы станет стимулом для борьбы с неонацизмом

16:02 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮрий Бойко принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве
Юрий Бойко принимает участие в акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Юбилей Победы во Второй мировой войне в 2020 году может стать хорошим стимулом для противодействия героизации нацизма, заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания по человеческому измерении (HDIM) государств-участников ОБСЕ.
Аляутдинов в своем выступлении отметил массовые проявления неонацизма и ксенофобии на пространстве ряда стран ОБСЕ. "Фальсификация истории Второй мировой войны, культивирование неонацизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости и вандализма стали для Украины нормой. Сборища бывших эсэсовцев и их почитателей ежегодно проходят в Латвии и Эстонии", - заявил он.
По мнению российского представителя, ОБСЕ "не может оставаться в стороне, когда подрываются основы современной правозащитной системы, проистекающей из решений Нюрнбергского трибунала".
"Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне является хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории", - сказал он.
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В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.
Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
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ОБСЕДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФОбщество
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