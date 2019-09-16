Представитель МИД: юбилей Победы станет стимулом для борьбы с неонацизмом

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Юбилей Победы во Второй мировой войне в 2020 году может стать хорошим стимулом для противодействия героизации нацизма, заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания по человеческому измерении (HDIM) государств-участников ОБСЕ.

Аляутдинов в своем выступлении отметил массовые проявления неонацизма и ксенофобии на пространстве ряда стран ОБСЕ. "Фальсификация истории Второй мировой войны, культивирование неонацизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости и вандализма стали для Украины нормой. Сборища бывших эсэсовцев и их почитателей ежегодно проходят в Латвии и Эстонии", - заявил он.

По мнению российского представителя, ОБСЕ "не может оставаться в стороне, когда подрываются основы современной правозащитной системы, проистекающей из решений Нюрнбергского трибунала".

"Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне является хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории", - сказал он.

В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.