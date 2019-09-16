Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.

"Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк")", - говорится в решении. В нем уточняется, что арест наложен на здание центрального офиса банка, расположенного в Киеве по улице Софиевской, а также еще 15 объектов недвижимости, расположенные в разных регионах страны.

В материалах напоминается, что Арбитражный суд Гааги в сентябре прошлого года удовлетворил иск почти 20 компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании средств с России в лице Минюста РФ качестве компенсации за имущество, утерянное в Крыму. Апелляционный суд Киева 25 сентября 2018 года признал это решение и разрешил его исполнение.

В рамках этого дела были арестованы акции Проминвестбанка, которые Украина планирует продать. При этом из решения следует, что Проминвестбанк постоянно совершает "действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности", а действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций. Поэтому суд по ходатайству прокурора арестовал недвижимость банка.