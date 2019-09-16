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РИА Новости

Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

13:16 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОфис "Проминвестбанка" в Киеве
Офис Проминвестбанка в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Офис "Проминвестбанка" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
"Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк")", - говорится в решении. В нем уточняется, что арест наложен на здание центрального офиса банка, расположенного в Киеве по улице Софиевской, а также еще 15 объектов недвижимости, расположенные в разных регионах страны.
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В ВЭБ рассказали об ответных мерах в случае экспроприации активов Украиной
В материалах напоминается, что Арбитражный суд Гааги в сентябре прошлого года удовлетворил иск почти 20 компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании средств с России в лице Минюста РФ качестве компенсации за имущество, утерянное в Крыму. Апелляционный суд Киева 25 сентября 2018 года признал это решение и разрешил его исполнение.
В рамках этого дела были арестованы акции Проминвестбанка, которые Украина планирует продать. При этом из решения следует, что Проминвестбанк постоянно совершает "действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности", а действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций. Поэтому суд по ходатайству прокурора арестовал недвижимость банка.
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В конце июня ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В конце июля Печерский районный суд Киева согласился с позицией российской госкорпорации и предписал приостановить продажу акций. Стокгольмский арбитраж также запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, сообщал ВЭБ в конце августа.
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Ситуация на УкраинеВЭБСитуация с "дочками" российских банков на УкраинеВнешэкономбанкПроминвестбанкУкраинаЭкономика
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